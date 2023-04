Kindertransportrad: Probefahrt ist beim Familienfest möglich

ADFC RheinBerg-Oberberg ruft Projekt zur umweltfreundlichen Mobilität und Nachhaltigkeit ins Leben.

Von Susanne Koch

Burscheid. Auf dem Burscheider Familien- und Umweltfest anlässlich der 25. Umweltwoche haben Eltern mit ihren Kindern zwischen 11 und 18 Uhr die Möglichkeit zu einer ersten Probefahrt mit dem klimafreundlichen Kindertransportrad mit Elektroantrieb. Es wird am Informationsstand des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in der Hauptstraße vorgestellt. Bernhard Werheid, 1. Vorsitzender des Vereins und Ideengeber, hat selber vier Enkelkinder. Er sagt: „Die Kids finden es super-cool, mit mir im E-Lastenrad eine Spritztour zur Eisdiele oder zum Spielplatz zu unternehmen.“

Der ADFC RheinBerg-Oberberg hat das Projekt zur umweltfreundlichen Mobilität und Nachhaltigkeit ins Leben gerufen: Ein Kindertransport-Fahrrad wird jungen Familien für einen Monat lang kostenlos zur Erprobung überlassen. Bernhard Werheid sagt: „Wir wohnen in der Nähe einer Schule, da entsteht täglich viel Verkehr, Lärm und Stress, wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto zum Unterricht fahren. Ich habe mir gedacht, es wäre doch toll, wenn alle mit dem Fahrrad in die Schule kämen.“ Nicht jeder indes will oder kann sich ein Kindertransportrad sofort anschaffen. So war die Idee der Schnupperwochen geboren.

Bernhard Werheid informiert, dass sich der Verein für ein Chike e-kids entschieden habe. In der Kabine aus Aluminiumrahmen können zwei Kinder sitzen. Sie seien durch die Fünfpunkt-Gurte optimal in den gepolsterten Sitzen gesichert.

„Das Transportfahrrad hat drei Räder, sodass es nicht umkippen kann“, sagt der 1. Vorsitzende. Mit knapp 192 cm Länge sei es nicht länger als ein normales Fahrrad, die maximale Breite betrage 73 cm, so dass es auch durch Türen passe. Es wiege mit Akku 38 Kilo. Ausgestattet sei es mit einem Mittelmotor, der von einem 504 WH-Akku versorgt werde. „Die Schaltung funktioniert automatisch oder kann auf manuell umgeschaltet werden“, erklärt Bernhard Werheid.

Was ist bei der Erprobung generell zu beachten?

Der Fahrradexperte empfiehlt: „Zunächst sollten die Eltern das Fahren mit dem Lastenrad ohne Kinder üben, um sich mit dem Schalten, Fahr- und insbesondere dem Bremsverhalten vertraut zu machen. Erst wen sich Eltern wirklich sicher fühlen, sollten die Kinder einsteigen.“

Die Eltern bekommen für ihre vierwöchige Probefahrt eine Zusammenfassung der wichtigsten Verkehrsregeln. Der ADFC-Vorstandsvorsitzende sagt: „Bei jedem Projekt gibt es potenzielle Gefahren und Herausforderungen. Jeder Verkehrsteilnehmer geht heutzutage ein Risiko ein, egal ob zu Fuß, mit dem Auto oder eben dem Lastenrad.“ Gerade der Umstieg auf das umweltfreundliche Fahrrad, betont Bernhard Werheid, führe dazu, mehr Autos von der Straße zu bekommen und somit die Fortbewegung insgesamt zu verlangsamen und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen.