Ende für den Obst- und Gartenbauverein? Vorstand sucht Nachwuchs

2024 könnte für den 120 Jahre alten Verein Schluss sein, obwohl seine Themen im Trend liegen.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Vielleicht, so sagt es Hanni Emmers, geschieht ja doch noch ein kleines Wunder. Finden sich ein paar tatkräftig Menschen, die vor Vorstandsarbeit und Mitgliederversammlungen, vor kontinuierlichem Engagement nicht zurückscheuen. Die Ideen haben und manches vielleicht ganz anders machen wollen. Hanni Emmers hätte nichts dagegen.

Den Satz „Das haben wir schon immer so gemacht“ möge sie nicht besonders, verrät sie. Und in der Tat braucht der Obst- und Gartenbauverein dringend Belebung: Sonst könnte er schon bald Geschichte sein. Und dabei feiert er in diesem Jahr Jubiläum: sein 120-jähriges Bestehen. Und 120 Jahre – das ist doch was“, findet Hanni Emmers, die sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert.

Doch bei der Mitgliederversammlung wurde die Vorsitzende Irmtraud Vorkauf deutlich und wählte unmissverständliche Worte: Der Vorstand würde und könnte 2024 nicht mehr weitermachen. Der Grund: das hohe Alter vieler Beteiligter, die sich auf die 80 zubewegen oder schon darüber hinweg sind.

„Da gab es betroffenes Schweigen. Und sonst weiter nichts“, sagt Hanni Emmers. Sie würde sich über Neuzugänge freuen: „Junge Leute packen manches doch ganz anders an. Und wir wären ja nicht weg vom Fenster. Wir würden helfen, unterstützen und einarbeiten.“

Welche Chancen hat der Obst- und Gartenbauverein noch?

Emmers freut sich, dass aus dem Hilgener Neubaugebiet ein paar junge Familien den Weg in den Verein gefunden haben. Verwunderlich ist das eigentlich nicht, liegt der Verein mit seinen Themen doch im Trend: Immer mehr Menschen setzen auf Nachhaltigkeit und Regionalität, entdecken den eigenen Garten als Selbstversorger neu. Eine Entwicklung, die die Krisensituation rund um den Ukrainekrieg und die damit verbundenen Preissteigerungen noch beschleunigt hat.

Das Interesse also ist da. Aber auch die Bereitschaft, sich verbindlich in der Vereinsarbeit einzubringen? „Wir sind ja nicht die einzigen, die dieses Problem haben. Man braucht ja nur in die anderen Vereine zu gucken“, sagt Hanni Emmers.

+ Wie man solche Obstbäume schneidet – hier der Birnenweg im schwäbischen Tübingen – vermittelt der Obst- und Gartenbauverein in seinen Kursen. Noch. © Nadja Lehmann

Es ist nicht der erste Hilferuf des Vereins. Vor der Pandemie hatte der Obst- und Gartenbauverein nach dem Tod der stellvertretenden Vorsitzenden Christine Lautz seinen Vorstand nicht mehr komplettieren können. Es dauerte, bis Irmtraud Vorkauf wieder ein vollständiges Team um sich versammeln konnte: Stellvertreterin Elke Mebus, Kassenwart Wolfgang Fuhrbach, Schriftführerin Ursula Pietz, Medienfachwartin Hanni Emmers. Und, nicht zu vergessen, Karl-Heinz Lautz in der wichtigen Position des Gerätewarts: Er hütet verleihbare Schätze wie Vertikutierer und Heckenschere.

Im Herbst wird es wieder eine Pflanzentauschbörse geben

Es folgte so etwas wie ein Zwischenhoch. 2021 stellte man erstmals seit Corona wieder die Krippe auf, 2022 feierte man die Inbetriebnahme des Wallacebrunnens auf dem Sparkassenvorplatz mit einem kleinen Brunnenfest und kümmerte sich um die in der Stadt aufgehängten Blumenampeln. Und auch im laufenden Jahr will der Obst- und Gartenbauverein noch einmal Flagge zeigen: Im Herbst wird es wieder eine Pflanzentauschbörse geben, live und in Farbe. Auch eine Reise unternimmt man wieder: Cornwall und Bodensee standen zuletzt auf dem Programm; jetzt kommt Usedom an die Reihe.

Über mangelnden Zuspruch kann sich der Verein nicht beklagen, das zeigte die Hauptversammlung, bei der Altbürgermeister Hans-Dieter Kahrl ebenso vorbeisah wie Bürgermeister Dirk Runge und Ehefrau Antje, und bei der jeder Platz besetzt war. Verlässlicher Renner sind auch die Obstbaum-Schnittkurse, zu denen der Verein regelmäßig einlädt.

Mit einem Kurs nahm einst auch alles seinen Anfang: 1903 schlossen sich nämlich die Teilnehmer eines solchen zum Obst- und Gartenbauverein zusammen. Laut Überlieferung traten schon am Gründungstag gleich weitere 40 Personen ein.

Was steht in der Vereinssatzung?

Die erste Vereinssatzung klingt aktueller denn je: So wollten die Vereinsmitglieder Sorten finden und fördern, die gut ins bergische Klima passten, und wollten eine „gute Obstverpackung“ entwickeln, um das Obst leichter und besser verkaufen zu können. Anfangs war man ein reiner Männerverein, unter Vorsitz des Gärtnermeisters Eduard Speckenbach.

Kriegswirren und Hungersnot definierten die Aufgaben des Obst- und Gartenbauvereins noch einmal neu. Der eigene Garten sicherte die Existenz, die Menschen wurden zu Selbstversorgern. In den Nachkriegsjahren stieg die Mitgliederzahl auf 1400 – der Höchststand. Und auch die Frauen ließen sich nicht länger verbannen. 1953 leitete die Unterweisung im Obstbaumschnitt Gärtnermeisterin Fräulein Sporket.

Auch jetzt hatte der Obst- und Gartenbauverein über ein eigenes Grundstück mit damit verbundenem Anbau nachgedacht. Der eigene Garten, der die Grundversorgung mit selbst Angebautem sicherstellt, ist Trend. Die früher als spießig verschrienen Schrebergärten boomen. „So ein Grundstück müsste man aber natürlich auch bewässern“, sagt Hanni Emmers.

Ein Kraftakt, den der betagte Vorstand nicht mehr vollbringen kann.