Politik stimmt zu: Musik- und Orchesterschule bündeln Kräfte

Zum 1. Januar 2024 soll eine gemeinnützige GmbH gegründet werden.

Burscheid. Die Burscheider Ortspolitiker brauchten lange, um sich zu diesem Schritt durchzuringen. Einige hatten befürchtet, dass manch anderer Verein begehrlich die Hand ausstrecken oder dass der Sport ins Hintertreffen geraten könnte. Galt es doch, ein klares Bekenntnis zur Musikschule abzugeben, nicht nur in Worten, sondern auch in Zahlen.

Doch jetzt machte der Stadtrat den Weg frei und stimmte einer dem entsprechenden Beschlussvorlage der Stadtverwaltung zu: Entstehen soll eine Burscheider Musik- und Orchesterschule in Form einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung - möglichst zum Stichtag 1. Januar 2024.

In ihr wollen Musikschule und Orchesterschule Hilgen ihre administrativen Aufgaben bündeln und so für eine finanzielle Entlastung beider Vereine sorgen. „Wir haben im Vorfeld alle Fraktionsvorsitzenden mitgenommen und uns gemeinsam entschieden, dass wir diese Vorlage in dieser Form vorlegen“, erklärte Bürgermeister Dirk Runge. Diese stieß auf einhellige Zustimmung.

„Es ist ein guter Schritt, den wir da vollziehen“, kommentierte Michael Baggeler. Der Fraktionsvorsitzende des Bündnis für Burscheid (BfB) verhehlte nicht, dass ihn die Entscheidung auch ganz persönlich freute, war er doch bis 2021 Vorsitzender des Musikschulvereins gewesen.

Aus zwei Musikschulen wird ein Neustart

„Wir hatten zwei Ziele: Die Förderung mit kommunalen Mitteln und das Ende von zwei gleichzeitig existierenden Musikschulen in der Stadt.“ Denn für den BfB-Chef ist der gemeinsame Verwaltungsüberbau nur der Beginn der Transformation: „Musikschule und Orchesterschule gehen in der gGmbH auf, die Vereine werden aufgelöst und eine neue Musikschule entsteht. Ein wirklicher Neustart“, sagte er im Gespräch mit dem Bergischen Volksboten.

„Ich möchte für Burscheid eine breit aufgestellte Musikschule. Keine elitäre Einrichtung, sondern eine, die für alle da ist. Damit könnten wir beispielhaft auch für andere Musikschulen sein.“

Aber Baggeler äußerte im Rat auch Kritik. „Wir hätten uns schon früher auf den Weg machen können“, sagte er an Ratskollegen und Verwaltung gleichermaßen gewandt. „Denn die Erkenntnisse, aus denen heraus wir gehandelt haben, waren nicht neu. Wir wussten seit 2016 von den finanziellen Schwierigkeiten der Musikschule.“

Den Umweg über die Burscheid-Stiftung der Kreissparkasse Köln hätte man sich sparen können, so Baggelers Fazit.

Die Burscheid-Stiftung war 2021 in die Bresche gesprungen. Damals hatten sich die Kommunalpolitiker mehrheitlich dagegen ausgesprochen, die Musikschule mit städtischen Mitteln zu fördern und hatten dem entsprechenden Anträgen von FDP und SPD eine Abfuhr erteilt. Die Liberalen wollten die Musikschule mit zehn Prozent ihrer Ausgaben, rund 26 400 Euro für das Jahr 2021, unterstützen; die SPD hatte vorgeschlagen, im städtischen Haushalt jährliche Mittel von 80 000 Euro bereitzustellen.

Mit einem Gegenvorschlag hatte der damalige Bürgermeister Stefan Caplan aufgewartet. Er hatte sich deutlich gegen eine Förderung ausgesprochen und auf Burscheids angeschlagene Situation verwiesen, das von 2012 an im Stärkungspakt und eisernem Sparkorsett war: Caplan hatte stattdessen bei der Burscheid-Stiftung um finanzielle Hilfe ersucht. „Die Stiftung kann sich das vorstellen, allerdings unter Auflagen“, berichtete er damals.

Wir standen unter Handlungsdruck.

Und so kam es: Ein externer Berater sollte der Musikschule quasi als Coach zur Seite springen und bei der Konsolidierung der Finanzen helfen. Er sollte auch aufzeigen, wie die Musikschule sich aus eigener Kraft tragen kann. Indes: Der Berater kam zu dem Ergebnis, dass die Musikschule einen städtischen Zuschuss von rund 160 000 Euro pro Jahr braucht.

„Wir standen unter Handlungsdruck“, erklärte Michael Baggeler nun dem Bergischen Volksboten gegenüber. Denn zu Ende des Jahres laufe die Unterstützung der Burscheid-Stützung aus. Deshalb sei die Gründung der gGmbH zum 1. Januar quasi zwingend geboten.

Die Stadt holte in ihrem Abstimmungsprozess schließlich neben den Fraktionsvorsitzenden jene an einen Tisch, die in der Stadt Burscheid mit Musik zu tun haben: Neben der Musikschule waren das die Musicalische Academie, der Orchesterverein Hilgen (OVH) und seine Orchesterschule, in welcher der OVH den eigenen Nachwuchs ausbildet.

Einsparpotenzial wurde schließlich in der Administration entdeckt: Diese bündeln künftig Musik- und Orchesterschule in der gemeinnützigen GmbH. Geplant ist, dass Vertragsverhältnisse mit Dritten (Schülern, festangestellten Dozenten und Bürokräften) in die gGmbH überführt und dort zentral verwaltet werden. Die Geschäftsführung soll von zwei Teilzeitkräften unterstützt werden.

Die Stadt wird die neue gGmbH von 2024 an mit jährlich 40 000 Euro bezuschussen. Zum Vergleich: In diesem Jahr hat sie 12 000 Euro locker gemacht. Eine Arbeitsgruppe wird die Gründungsvorbereitung und die inhaltliche Ausrichtung justieren.

Bereits 2020 hatte die Musikschule die Misere benannt

Bereits 2020 hatte die Musikschule auf ihre angespannte Situation aufmerksam gemacht: Wie Musikschulleiter Thomas Kinzel damals berichtete, greife die Musikschule ihre Rücklagen an, die zur Neige gingen. Der Musikschule drohe spätestens 2022 das Aus, hatte Kinzel gewarnt. Das wäre das Jubiläumsjahr der Musikschule gewesen: Sie feierte im vergangenen Jahr ihr 50-jähriges Bestehen.

Hintergrund

Gesellschafter der neuen gGmbH sollen Stadt, Musicalische Academie (das älteste Laienorchester Deutschlands begreift sich als Vorläufer der Burscheider Musikschule) und OVH werden; weitere Kandidaten sind denkbar. Die Gesellschafter werden die gGmbH mit einem Startkapital von 25 000 Euro ausstatten. Eine Arbeitsgruppe soll die Gründung vorbereiten. Ihr gehören neben der Stadt Vertreter der Musikschule, der Musicalischen Academie, des OVH und der Orchesterschule an. „Die Politik behält das Heft des Handelns in der Hand“, sicherte Bürgermeister Dirk Runge Sabine Rusch-Witthohn (Grüne) auf deren Nachfrage zu.

Kommentar von Nadja Lehmann: Lebensnotwendigkeit

Dieser Schritt war überfällig. Denn klar war und ist: Eine funktionierende Musikschule mit guten Dozenten und einem vielseitigen Angebot gibt es nicht zum Nulltarif. Allzu lange hat sich die Kommune dieser Verantwortung entzogen. Damit hat sie es sich zu leicht gemacht, selbst wenn sie lange im Stärkungspakt und damit unter behördlicher Sparaufsicht war. Es ist traurig, dass sich die Mehrheit der Politiker so beharrlich dieser Aufgabe verweigerte.

Eine Musikschule vermittelt mehr als Noten: Nämlich das Wissen um die Kraft und Kostbarkeit der Musik. Es ist allerorten fatal, wenn an der Bildung gespart wird. Und beschämend, wenn sie in einem reichen Land wie Deutschland nicht gestärkt, gestützt und nicht als Lebensnotwendigkeit begriffen wird. In Burscheid jedenfalls stehen, und das ist sehr gut so, die Zeichen auf Neuanfang.