Umgestaltung Montanusstraße: Bürger werden im Herbst informiert

Die letzte Informationsveranstaltung liegt mehr als drei Jahre zurück. Nun haben sich die Überlegungen und Baupläne konkretisiert.

Burscheid. Die Bürgerinformationsveranstaltung zur Umgestaltung Montanusstraße soll noch im Herbst kommen. Dies sagten sowohl die Verwaltung der Stadt Burscheid als auch Hans-Joachim Hamerla vom Düsseldorfer Büro Architektur, Stadtplanung und Stadtentwicklung zu. Dr. Karl Ulrich Voss hatte die Frage in der Einwohnersprechstunde vor dem Stadtentwicklungsausschuss gestellt.

„Es ist hilfreich, sich mit der Bürgerschaft vertrauensbildend auszutauschen.“

„Nach vier Jahren Umsetzung und einigen – auch konzeptändernden – Erfahrungen im Prozess wäre es demokratisch wichtig und hilfreich, einen aktuellen Status und die konkretisierten Prioritäten der Stadtentwicklung aufzumachen und sich dazu mit der Bürgerschaft vertrauensbildend auszutauschen“, sagte der Jurist zur Begründung. „Der Stand der Überlegungen dürfte sich zu einigen der Kernpunkte signifikant konkretisiert oder sogar aktualisiert haben.“ Im nun anstehenden Planungs- und Bauabschnitt werde es besonders ans Eingemachte gehen, an den historischen Siedlungsbereich und an den besonders identitätsbildenden Nukleus in der Nähe der evangelischen Kirche, beispielsweise das Feld Untere Hauptstraße, am Markt, neue Friedrich-Götze-Straße und die Mittelstraße.

Drei Bürgerinformationsveranstaltungen habe es bisher gegeben, am 13. Mai 2019, am 2. November 2016 und am 30. Juni 2016. „Mir erscheint eine vierte Bürgerinformationsveranstaltung sehr wichtig zu sein“, sagte Dr. Karl Ulrich Voss. „Um eine fühlbare Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger herzustellen und damit am Ende auch eine ausreichende Akzeptanz für die zeitlich weit greifenden Strukturveränderungen zu fördern, deren Grundlagen bisher nur einem begrenzten Personenkreis gegenwärtig sind.“

Montanusstraße: Baubeginn ist im nächsten Frühjahr geplant- Bauende soll im Sommer 2026 sein

Hans-Joachim Hamerla hatte im Ausschuss mitgeteilt, dass jetzt die Ankermieter für das Zentrum feststehen. Im linken, kleineren Gebäudeteil wird ein DM-Markt auf 700 Quadratmeter entstehen wird. Und ein Edeka-Markt, der 1800 Quadratmeter beansprucht. Die beiden dann hell verklinkerten und begrünten Gebäudeteile werden durch einen öffentlichen Platz verbunden. Im Parkdeck, das auch Zugang von der Balkantrasse erhält, werden Ladestationen sowohl für E-Bikes wie auch für E-Autos für die Bürgerinnen und Bürger entstehen.

Die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses beschlossen die Offenlegung sowohl für den Flächennutzungsplan wie auch den Bebauungsplan.

Baubeginn des Zentrums für Einzelhandel, Büros, Praxen und Wohnen wird im Frühjahr 2024 sein. Der Bauabschluss – wenn alles planmäßig verläuft – im Sommer 2026. Der öffentliche Platz soll bereits ab dem Sommer 2025 gestaltet werden und soll Anfang 2026 fertiggestellt sein. „Bei der Platzgestaltung kommt es noch einmal auf die Mitwirkung der Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, aber auch der Bürgerinnen und Bürger an“, sagte Hans-Joachim Hamerla im Ausschuss.