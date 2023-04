Eltern rücken zusammen: „Wir sind hier schon wie eine Familie“

Am Donnerstagvormittag trafen sich Eltern und Kinder an der Montanusschule zu einem lockeren Frühstück, um das Zuckerfest nachzufeiern.

An der Montanusschule unterstützen sich ausländische Eltern gegenseitig.

Von Lena Spataro

Burscheid. Wenn Schulen und Eltern zusammenarbeiten, können davon alle profitieren. Deshalb bietet die Montanusschule jeden Donnerstag von 8 bis 10 Uhr ein Treffen für ausländische Eltern an. Dabei können sie gemeinsam Deutsch lernen, sich gegenseitig austauschen und unterstützen. Das Angebot ist ein Teil des Projektes „Rucksack Schule NRW“. Dabei kooperiert das kommunale Integrationszentrum mit der Landesstelle Schulische Integration (kurz: LaSI) und den städtischen Grundschulen.

„Uns geht es darum, die Stärken der Eltern zu nutzen“, sagt Claudia Klein vom kommunalen Integrationszentrum. Außerdem würde die Mithilfe der Eltern an den Schulen gefördert werden. So weiß Klein: „Es ist mittlerweile bewiesen, dass Kinder eine höhere Lernbereitschaft zeigen, wenn sich ihre Eltern in der Schule engagieren.“

Bisher machen bei dem Projekt „Rucksack Schule NRW“ vier Grundschulen aus der Umgebung mit. Zwei weitere sollen noch in diesem Jahr dazustoßen. Das sind die Schwanenschule in Wermelskirchen und die Grundschule Uferstraße in Leichlingen. „Die Montanusschule ist sozusagen unser Dinosaurier“, sagt Klein lachend. Damit ist gemeint, dass das Projekt mit der städtischen Gemeinschaftsgrundschule in Burscheid 2021 gestartet ist.

Viele Familien, die regelmäßig bei den Gruppenstunden teilnehmen, kommen ursprünglich aus muslimischen Ländern. Deswegen wurde aus dem Treffen in dieser Woche ein lockeres Frühstück zur Feier des Zuckerfestes. In der muslimischen Kultur ist das Zuckerfest hoch angesehen, da es das Ende des Fastenmonats Ramadan kennzeichnet.

Elternbegleiterin hilftbei alltäglichen Dingen

Das weiß auch die Elternbegleiterin Blenina Jashari. Die heutige Burscheiderin kommt ursprünglich aus dem Kosovo. Im Dezember 2005 ist sie mit 18 Jahren nach Deutschland gekommen. „Früher habe ich mich oft hilflos gefühlt. Nach der Geburt meiner Kinder wurde das noch schlimmer“, berichtet Jashari. Deswegen habe sie auf eigene Faust Weiterbildungen besucht und ist heute ein fester Teil der Gemeinschaft. Neben den schulischen Aspekten hilft Jashari den Eltern nämlich auch bei ganz alltäglichen Dingen. „Wenn sie Briefe bekommen, die sie nicht verstehen, werde ich oft als Erste angerufen“, sagt die Elternbeauftragte.

Sie freue sich deshalb ganz besonders darüber, wie viele muslimische Eltern das Frühstücksangebot auch in diesem Jahr wieder wahrgenommen haben. Das klassische Brötchenbüffet wurde dabei wieder von der Montanusschule gestellt, weitere landestypische Köstlichkeiten brachten die verschiedenen Elternteile mit. „Auch wenn ich einige erst seit wenigen Monaten kenne, sind wir hier schon wie eine Familie“, fasst Jashari zusammen.