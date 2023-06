Mobile Retter sollen im Notfall schnell vor Ort sein

In einem medizinischen Notfall zählt jede Sekunde.

Die SPD hat sich mit einem Antrag an die Verwaltung gewandt. Künftig sollen Mobile Retter die Rettungskette unterstützen – und Überlebenchancen im Notfall erhöhen.

Burscheid. Wenn der Rheinisch-Bergische Kreis nickt, könnte Burscheid Modellkommune werden und das Projekt „Mobile Retter“ in der Stadt installieren. Vom Hauptausschuss gab es dazu jetzt grünes Licht.

Den Anstoß hatte die SPD gegeben: Mit einem Antrag hatten sich die Sozialdemokraten an die Verwaltung gewandt und auf die Mobilen Retter aufmerksam gemacht. Diese, so schrieb Geschäftsführer Jörg Berwe, verzeichneten ein „großartiges Feedback“ im Kreis, wie beispielsweise im benachbarten Odenthal: „In Burscheid fehlt die Initiative dagegen völlig“, so Berwe.

Oft ist die Zeit bis Wiederbelebungsmaßnahmen ergriffen werden zu lang

Was verbirgt sich dahinter? Bei einem medizinischen Notfall zählt oft jede Minute. Die Burscheider Verwaltung hatte in der Beschlussvorlage dazu ein paar Fakten zusammengestellt. Laut Deutschem Rat für Wiederbelebung (GRC) erleiden in Deutschland jährlich mehr als 70.000 Menschen einen Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb eines Krankenhauses.

„Nur zehn Prozent der Betroffenen überleben, da aufgrund der Eintreffzeit des Rettungsdienstes mit durchschnittlich neun Minuten die Wiederbelebungsmaßnahmen häufig erst zu spät eingeleitet werden“, heißt es erläuternd in der Vorlage. „Aber lediglich zwei bis drei Prozent der Bevölkerung sind ausreichend qualifiziert, um als Ersthelfer am Ort des Geschehens helfen zu können“, betont die SPD in ihrem Antrag.

Retter werden durch GPS ihrer Smartphones geortet

So kommen die Mobilen Retter ins Spiel. Denn mit einer flächendeckenden schnellen medizinischen Erstversorgung lebensbedrohlicher Notfälle könnten mehr als 10.000 Menschenleben pro Jahr in Deutschland gerettet werden. Medizinisch qualifizierte Ersthelfer, die sich in unmittelbarer Nähe zum Notfall befinden, werden durch die GPS-Komponente ihrer Smartphones geortet und nach Wahl des Notrufs 112 durch die Leitstelle automatisch parallel zum Rettungsdienst alarmiert.

„Mobile Retter können allein durch die örtliche Nähe sehr oft schneller als der Rettungsdienst am Notfallort sein und bis zu dessen Eintreffen bereits qualifizierte lebensrettende Maßnahmen einleiten, die gerade in den ersten Minuten oft entscheidend sind“, so die Burscheider Stadtverwaltung. Die Rettungskette werde somit gestärkt, ohne eine Änderung an der bisherigen etablierten Struktur des Rettungsdienstes vorzunehmen.

Die Retter verstärken die Rettungskette mit Know-how

Mobile Retter kommen ergänzend hinzu, verstärken also die Rettungskette. Und haben das nötige Know-how: Mobile Retter sind unter anderem Rettungsdienstler, Ärzte, Feuerwehrleute, Betriebssanitäter, Arzthelfer, Pfleger.

„Mobile Retter engagieren sich ehrenamtlich, leisten aktive Nachbarschaftshilfe und beweisen bürgerschaftliches Engagement“, heißt es zusammenfassend in der Beschlussvorlage. Das sahen die Mitglieder des Fachgremiums ähnlich: Sie beauftragten die Verwaltung, mit dem Kreis Kontakt aufzunehmen. Denn dieser ist Träger des Rettungswesens und der Leitstelle – und muss das Projekt demzufolge in seine Abläufe integrieren.