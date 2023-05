MGV Dürscheid feiert ein stimmungsvolles Heidbergfest

Das traditionelle Heidbergfest zu Christi Himmelfahrt zog viele Gäste an. Der MGV Dürscheid hat Sonntag direkt die nächste Veranstaltung für Burscheid im Kalender stehen.

Von Sabine Naber

Ein Freizeitspaß für die ganze Familie – unter dieser Überschrift feiert der Männergesangverein (MGV) Dürscheid traditionell sein Heidbergfest am Himmelfahrtstag mit Früh- und Dämmerschoppen. „Und wie immer bei gutem Wetter. Das kennen wir hier in all den Jahren am Vatertag nicht anders“, freute sich Vorsitzender Ralf Theilenberg über die vielen Gäste, die am Donnerstag zum Sängerheim gekommen waren. Für sie waren lange Holztische und –bänke unter weißen Zeltdächern aufgebaut und zahlreiche Stehtische nach draußen gebracht worden. Ein Getränkestand sorgte dafür, dass niemand durstig blieb. Und im Sängerheim war ein imposantes Kuchenbüffet aufgebaut worden.

Für die musikalische Unterhaltung war an diesem Mittag der Männerchor Good Voices Dürscheid allein verantwortlich. Einer von inzwischen vier Chören, die sich unter dem Dach des MGV Dürscheid zusammengefunden haben. Nachwuchssorgen gibt es hier zurzeit nicht: „Wir haben gerade noch vier neue Sänger dazu bekommen. Es läuft gut“, macht der Vorsitzende deutlich. Die knapp 30 Sänger – sie alle trugen blaue Polohemden - postierten sich hinter ihrem Sängerheim vor der Scheune und präsentierten Rockmusik der 60er Jahre. Vom Feinsten.

Repertoire des Choresist äußerst abwechslungsreich

Los ging es mit dem Hard-Rock-Song „Born to Be Wild“ aus dem Kinofilm Easy Rider. Am Keyboard temperamentvoll begleitet von Chorleiter Volker Wierz ging es mit dem Blues-Brothers-Song „Sweet Home Chicago“ weiter. Auch im weiteren Verlauf des rund halbstündigen Konzertes zeigte sich, wie abwechslungsreich das Repertoire dieses Chores ist. Ob Sarah Connors berührendes Lied „Vincent“, John Lennons weltberühmter Song „Imagine“ oder „Verdamp lang her“ von BAP – es klang großartig. Und das Publikum wippte mit den Füßen, summte mit und bedankte sich beim Chor mit Bravo-Rufen und viel Applaus. Den Weg zum Sängerheim hatte auch Burscheids Bürgermeister Dirk Runge gefunden, der das Konzert ebenfalls sichtlich genoss.

Mittlerweile besteht der Männergesangverein Dürscheid 1889 aus vier Chören und bald 100 Mitgliedern. 1889 hatten sich zehn sangesfreudige Männer zusammengefunden, um den MGV Dürscheid zu gründen. „Schon 2005 haben wir erkannt, dass wir neue Wege einschlagen müssen, um zu verhindern, dass der Verein – wie viele Männergesangvereine – letztendlich sterben wird“, erklärt Ralf Theilenberg. So wurde neben dem Good Voices Dürscheid der „ymcd“ ins Leben gerufen, der in seinen Konzerten seine Pop- und Rock-Songs auswendig singt und mit Performance untermalt. Um trotzdem die klassische Chorliteratur nicht ganz aus den Augen zu verlieren, gründete der Verein im Jahr 2016 einen weiteren Chor und gab ihm den Namen „Der kleine Chor Dürscheid“.

Mittlerweile gibt es auch einen Damenchor

Drei Jahre später hat der Verein durch einen Damenchor Zuwachs bekommen. Spontan hätten sich rund 20 Frauen gefunden, die Spaß daran haben, diesen Chor zu starten und aufzubauen. Der Chor habe sich den Namen „DaChord“ gegeben.

Wenn der MGV Dürscheid Sonntagvormittag um 11 Uhr zu seiner Chormatinee einlädt, dann werden diese drei Chöre und weitere Gastchöre für die musikalische Unterhaltung sorgen.