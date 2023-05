Ausbildungsmesse bringt Schüler und Unternehmen zusammen

Das bietet die 6. Burscheider Ausbildungsmesse am 3. Juni im Kinder- und Jugendzentrum Megafon. Zum ersten Mal sind auch große Firmen dabei.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Realschulabschluss, danach Ausbildung. Die hatte er mit 19 abgeschlossen. Hat dann sein Gesellenjahr gemacht und in Köln den geprüften Techniker rangehängt. Dann hat er sich selbstständig gemacht und ist heute im neunten Berufsjahr – mit 31 Jahren.

Mit seinem Heizung-Sanitär-Unternehmen ist Moritz Weißhuhn seine beste eigene Werbung für den vielzitierten Satz „Handwerk hat goldenen Boden“ und für eine solide Ausbildung. „Meine Azubis waren oft schon jünger als ich“, sagt er und lacht. Der 31-Jährige ist Burscheider: „Ich wollte gern hierbleiben“, sagt er. Kein Wunder also, dass er zu jenen Unternehmen gehört, die bei der 6. Burscheider Ausbildungsmesse am 3. Juni im Kinder- und Jugendzentrum Megafon Flagge zeigen.

Das Gleiche gilt für Thomas Kantelberg, auch wenn seine Geschichte eine andere ist. Wer auf der Höhestraße Richtung Innenstadt fährt, sieht seine Dachdeckerei auf der rechten Seite liegen. Diese gehörte einst seinem Onkel. „Mein Vater war bei Goetze. Als ich dort ein Praktikum gemacht habe, war mir klar, dass ich nicht in einem Büro sitzen möchte. Ich wollte raus“, erinnert sich Thomas Kantelberg.

Ein bunter Mix aus 40 Unternehmen stellt sich vor

Er machte eine Dachdeckerlehre und übernahm später den Betrieb des kinderlosen Onkels. „In vierter Generation“, sagt Thomas Kantelberg ein bisschen stolz über die Dachdeckerei, die 1902 gegründet wurde. Heute stellt er gemeinsam mit Ehefrau Anne dort die Weichen. Und bildet ebenso überzeugt aus wie Moritz Weißhuhn. Beide Unternehmen übrigens suchen noch einen Azubi – für das laufende Jahr.

„Wir hatten bereits einen Auszubildenden“, erzählt Anne Kantelberg. Beide Seiten waren voneinander begeistert. „Top-Noten, selbstständig denkend“, lobt Anne Kantelberg. Ein Azubi nach Maß. Aber: Seine Knie machten nicht mit. „Wir arbeiten auf den Dächern, oft in Schräglage“, sagt Thomas Kantelberg. Sprich: Körperliche Belastbarkeit ist ein Muss. Ebenso wie Schwindelfreiheit. Das Geschlecht dagegen ist völlig egal. „Frauen können das ebenso wie Männer“, betont Thomas Kantelberg. Und seine Frau ergänzt: „Wir haben viel mehr passende Hilfsmittel als früher.“ Vorbei die Zeiten, als manches Werkzeug zu groß oder zu schwer war.

Wer mit Moritz Weißhuhn und den beiden Kantelbergs spricht, merkt schnell: Das Handwerk ist spannend. Und in Bewegung. Moritz Weißhuhn hat seinen Betrieb komplett digital umgerüstet: Jederzeit kann nachvollzogen werden, was welcher Mitarbeiter bei welchem Auftrag was gemacht hat. Denn die Aufträge sind komplexer geworden, sind mit einem Besuch nicht abgehandelt. „Jeder von uns hat ein iPad“, sagt Moritz Weißhuhn. Das allgegenwärtige Thema „Wärmepumpe“ streift er nur kurz: „Das ist ein gigantischer Umbruch. Wir haben eine Lawine an Arbeit.“ Das hat Folgen: „Wir können mit dem zahlenmäßig gleichen Team weniger Kunden bedienen.“

Thomas Kantelberg kann das nur bestätigen: „Nach jedem Regen klingelt das Telefon.“ Wie bei Moritz Weißhuhn hat sich sein Leistungsspektrum enorm verändert, bei beiden spielen Klima- und Umweltschutz eine wichtige Rolle. Ständige Fortbildung und Weiterentwicklung sind Pflicht. „Wir gestalten Lebensräume“, findet Thomas Kantelberg. „Kein Haus ohne Dach.“ Mit Skepsis beobachten daher beide die Visionen von einer Vier-Tage-Woche oder die angestrebte Work-Life-Balance der jungen Generation.

Einige Unternehmen feiern ihre Premiere bei der Messe

Der Hauptschulabschluss ist das Minimum, besser sind Realschulabschluss oder Abitur. „Mit der Ausbildung ist ja auch nicht Schluss. Studieren kann anschließend immer noch, wer möchte. Und hat anschließend die besten Chancen auf dem Arbeitsmarkt“, sagt Moritz Weißhuhn.

Es sind Gespräche, wie sie auch auf der Ausbildungsmesse stattfinden könnten. Knapp 40 Unternehmen hat Werner Schmitten vom Mitveranstalter Katholische Jugendagentur beieinander. „Ein bunter Mix“, sagt er. Auch einige Premieren gibt es: Deichmann ist ebenso neu dabei wie die Krüger GmbH aus Bergisch Gladbach. Aber auch bewährte Kräfte wie die Stadtverwaltung Burscheid, die Bayer AG, Adient oder das Luchtenberg-Richartz-Haus.

Hintergrund

Am Samstag, 3. Juni, startet im Kinder- und Jugendzentrum Megafon an der Montanusstraße die 6. Ausbildungsmesse, bei der Schüler und Eltern mit den Unternehmen der Region in Kontakt kommen können. Eröffnung ist um 10 Uhr mit Bürgermeister Dirk Runge. Veranstalter sind die Katholische Jugendagentur und die Stadt Burscheid. Es gibt noch freie Stände. Ansprechpartner ist Werner Schmitten, Tel. (0 22 02) 9 36 22 34; ausbildungsmesse-burscheid.de.

