Megafon-Team bereitet den Sommer vor

Stadtranderholung ist in Burscheid begehrt: Manche Familien planen ihren Urlaub danach. Der Bergische Volksbote hat nachgefragt, was auf dem Programm steht.

Von Claudia Radzwill

Burscheid. Das Sommerferienangebot der Stadtranderholung im Kinder- und Jugendzentrum Megafon ist begehrt. „Es sind nur noch einige wenige Plätte frei,“ berichtet Sophia Radimeczki, die sich zusammen mit Kollegin Giovanna Lombardo um die Durchführung kümmert. Auch Megafon-Leiter Marc Munz freut sich über den großen Zuspruch. „Kaum ist die Ankündigung draußen, kommen die Buchungen rein“, sagt er. Aus Gesprächen mit Eltern hat er erfahren, dass in manchen Familien sogar der Sommerurlaub so geplant wird, dass er nicht mit dem Sommerevent im Megafon zusammenfällt.

Die Stadtranderholung sei wie ein kleines Ferienlager ohne Übernachtung, sagt Marc Munz. „Mit gemeinsamen Aktivitäten, mit viel Spaß. Hier bilden sich Freundschaften.“ Zwei Angebote à fünf Tage gibt es wieder in diesem Jahr. Die erste Aktionswoche läuft vom 26. bis zum 30. Juni, die zweite Woche vom 3. bis zum 7. Juli. Anmelden können sich Jungen und Mädchen im Alter von acht bis zwölf Jahren. Am Morgen wird zunächst zusammen gefrühstückt, auch ein Mittagessen ist inklusive.

Jede Woche gibt es ein eigenes Motto

Jede Woche lockt ein anderes Motto – mit verschiedenen Projekten und Ausflügen. „Die erste Woche im Rahmen der Stadtranderholung steht unter dem Motto 'Super Mario'“, sagt Sophia Radimeczki. Da wird es ein digitales Mario-Kart-Rennen geben, Schlüsselanhänger sollen gebastelt werden. „Außerdem planen wir ein Quiz, bei dem jedes Kind von uns einen Mario-Charakter bekommt. Derjenige muss ihn durch Fragen erraten“, erzählt Radimeczki. Welcher Ausflug das Motto begleiten wird, wird noch beraten.

In der zweiten Woche steht das Thema „Sterne“ an. Hier soll es ins Planetarium nach Bochum gehen. Ein Planetenmobile wird gebastelt, angedacht ist einen Sternenbesuch mittels Virtual-Reality-Brillen.

Das Megafon hat in den Sommerferien in den ersten drei Wochen geöffnet, die letzten drei Wochen wird geschlossen sein – da fährt auch das Mitarbeiterteam in den Urlaub. Bevor das Sommerangebot mit der Stadtranderholung startet, steht zunächst noch die Ausbildungsmesse an. 40 Aussteller haben sich für den kommenden Samstag, 3. Juni, 10 bis 14 Uhr, angekündigt. Vom Handwerk über Industriefirmen bis hin zur Polizei ist alles vertreten.

Fragen an den Bürgermeister stellen: Das geht am 14. Juli

Am Freitag, 14. Juli, ist im Megafon dann wieder Bürgermeistersprechstunde – von 17 bis 18.30 Uhr ist Bürgermeister Dirk Runge vor Ort. „Dieses Mal verbinden wir den Treff mit einem Grillen“, sagt Marc Munz. Die Möglichkeit, dem ersten Bürger der Stadt Fragen zu stellen, kommt gut an. „Im Schnitt sind zwischen 15 und 30 Jugendliche da“, berichtet der Leiter der Kinder- und Jugendzentrums. Und Munz lobt Dirk Runge: „Es ist eine nette Runde, der Bürgermeister hat für alle ein offenes Ohr und erklärt alles verständlich.“ Zum Beispiel, wie die Stadtverwaltung funktioniert und was ein Bürgermeister bewegen kann. Aber auch, wo einem Bürgermeister die Hände gebunden sind.

Jugendliche für Politik zu sensibilisieren und für die Demokratie, das ist Marc Munz wichtig. Daher hat er auch einen „Megafonrat“ ins Leben gerufen. „Klein anfangen, mit einem Gremium nah am Leben der Jugendlichen“, sagt Munz dazu. Vor rund fünf Wochen war das erste Treffen. Zur Auftaktveranstaltung haben sich acht Jugendliche zusammengefunden. „Wir haben in der Runde erläutert, was so ein Rat macht, welche Themen relevant sind, was wir in Burscheid mit beeinflussen können und wollen“, erklärt Munz.

Nach der Pandemie ist wieder Normalität eingezogen

Nach der Coronapandemie ist im Megafon wieder Normalität eingezogen. Die offene Jugendarbeit kann wieder ohne Einschränkungen stattfinden, von Dienstag bis Samstag ist geöffnet. Im Durchschnitt kommen 90 Jugendliche, an Spitzentagen hat Munz schon 150 junge Besucher und Besucherinnen gezählt. Neu ist, dass seit Anfang Mai der Samstag ausschließlich zum Projekttag geworden ist. „Wir wollten das bündeln, so können wir uns in der Woche verstärkt um die offene Jugendarbeit widmen“, sagt Munz. Tanz-, Theater, Rap-, Zeichen-, Näh- und Podcastprojektgruppen gibt es. Und auch die Redaktion der Megafonzeitung „Important Times“ trifft sich samstags.