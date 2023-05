Burscheid macht wieder beim Stadtradeln mit

Es wird vom 29. Mai an sportlich

Von Nadja Lehmann

Einmal mehr wird das Auto (möglichst oft) in die Garage verwiesen und das Fahrrad findet die ihm gebührende Beachtung. Bereits zum sechsten Mal nimmt Burscheid an der internationalen Kampagne „Stadtradeln“ teil. In diesem Jahr tritt die Stadt wieder gemeinsam mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis und allen kreisangehörigen Kommunen für ein gutes Klima in die Pedale.

Der Startschuss fällt am kommenden Montag, 29. Mai. In dem Zeitraum von 21 Tagen – geradelt wird bis 18. Juni – können Fahrradbegeisterte ebenso wie Gelegenheitsradlerinnen und -radler Fahrradkilometer sammeln und so einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

„Ich hoffe auch in diesem Jahr wieder möglichst viele für das Umsteigen auf das Fahrrad gewinnen zu können und somit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Lassen Sie uns gemeinsam die hervorragenden Ergebnisse aus dem letzten Jahr toppen. Ich freue mich über eine rege Teilnahme beim Stadtradeln“, sagt Bürgermeister Dirk Runge.

Alle können mitmachen und Radkilometer sammeln

Vom 29. Mai bis 18. Juni können alle Burscheiderinnen und Burscheider, Vertreter aus Politik und Verwaltung sowie alle Personen, die in Burscheid arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen – alleine oder auch im Team – bei der Kampagne Stadtradeln mitmachen. Das Ziel: Dabei sollen möglichst viele Radkilometer gesammelt werden. Anmelden können sich Interessierte unter:

www.stadtradeln.de/burscheid



Jeder kann sich mit Mitstreitern zu einem Stadtradeln-Team zusammenschließen und beim Wettbewerb teilnehmen. Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad nutzen, und das privat und beruflich. Während des Aktionszeitraums können die Teilnehmenden ihre gefahrenen Kilometer in die eigens entwickelte Smartphone App (Stadtradeln-App), aber auch im Internet oder in entsprechende Papierbögen eintragen. Auf Nachfrage können diese Papierbögen ab sofort im Burscheider Rathaus zu den üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden. „Mitmachen lohnt sich, denn auch in diesem Jahr gibt es wieder tolle Gutscheine zu gewinnen“, heißt es aus dem Rathaus.

Auch das beste Schulteam in NRW, das gemeinsam während des dreiwöchigen Aktionszeitraums die meisten Kilometer auf dem Fahrrad sammelt, wird wieder gesucht. Übrigens: Nicht nur Kinder und Jugendliche dürfen für das Schulteam in die Pedale treten. Auch Eltern und Lehrkräfte sind herzlich willkommen. Schulteams können sich bei der Anmeldung zum Stadtradeln ganz einfach mit für das Schulradeln anmelden.

21 Tage komplett autofrei – dann wird man Stadtradeln-Star

Wie bereits im vergangenen Jahr sucht die Stadt Burscheid wieder Stadtradeln-Stars, die während des dreiwöchigen Aktionszeitraumes komplett auf das Auto verzichten. Dabei darf kein Auto von innen gesehen werden: Das heißt – noch nicht einmal vom Beifahrersitz aus. Interessierte können sich gerne bei der Stadtverwaltung melden.

„In diesem Sinne: Auf die Räder, fertig los!“, motiviert die Burscheider Stadtverwaltung.

Auskünfte erteilt bei der Stadtverwaltung Ann Kathrin Pathe, Tel. (0 21 74) 6 70-1 24. Mehr Informationen zur Kampagne finden Interessierte unter:

www.stadtradeln.de