Burscheid-live startet Spendenaktion

Fördergelder für Internationales Burscheid am 27. und 28. August brechen weg.

Von Susanne Koch

Burscheid. Fünf Jahre ist Burscheid-live noch jung. „Wir feiern unseren Geburtstag am Sonntag, 19. März, mit einer Frühjahrsshow“, sagt der Vorsitzende des Vereins Uwe Graetke. „Viele der Tanzgruppen und Sängerinnen und Sängern, die mit uns zusammenarbeiten, haben fest zugesagt.“ Das Ganze findet im Kinder- und Jugendzentrum Megafon, Montanusstraße 15, ab 14 Uhr statt. Das ist eines der Feste, auf die sich der Vorsitzende schon richtig freut.

Doch Uwe Graetke plagen ganz andere Sorgen. „Uns brechen die Gelder weg für das Altstadtfest und Internationales Burscheid“, sagt er. „15 000 bis 17 000 Euro müssen wir pro Fest zusammenbekommen, für das Altstadtfest diesmal der höhere Betrag, weil wir es wegen des Serenadenkonzertes des OV Hilgen in den Mai vorverlegen mussten und nun vier Tage feiern. Und das ist schon sehr ambitioniert, wenn man bedenkt, dass alles teurer geworden ist – durch den Krieg in der Ukraine, durch die gestiegenen Energiekosten und durch die Preissteigerungen.“ Außerdem ist die Anzahl der Spender und Sponsoren rückläufig und in den Vorjahren in Anspruch genommene Fördermittel von Bund und Land sind ausgelaufen. „So ist beispielsweise dem Kommunalen Integrationszentrum des Rheinisch-Bergischen Kreises der Fördertopf, um Integrationsveranstaltungen zu unterstützen, ausgegangen. Auch Gelder aus der Heimatförderung gibt es ebenso nicht mehr wie Mittel aus dem Corona-Neustart“, sagt Uwe Graetke. So fehlten alleine hierdurch für das dritte Internationales Burscheid 7500 Euro gegenüber dem Vorjahr. „Dabei sind unsere Kosten gestiegen für die Toilettenwagen, für die Bühne, die Technik und alles andere.“ Auch mit der Spende von Belkaw könne Burscheid-live nicht mehr rechnen. „Das hat mich persönlich sehr enttäuscht“, sagt Uwe Graetke. „Sie waren fünf Jahre dabei und haben jetzt nicht mehr zugesagt, weil sie es nicht mehr können. Zum Glück haben wir auch Spender und Sponsoren, die hinter uns stehen.“ Federal Mogul, die Kreissparkasse Köln und deren Burscheid Stiftung, die Volksbank im Bergischen Land, die Buchhandlung Hentschel, der Containerdienst Löhr, die Adler-Apotheke, Adient, Avea aus Leverkusen und Handwerker-Betriebe aus Burscheid seien hier etwa zu nennen.

„Was ich sehr gut finde, ist, dass neben dem Kommunalen Integrationszentrum des Rheinisch-Bergischen Kreises jetzt auch der Integrationsrat der Stadt Burscheid Internationales Burscheid als weiterer Mitveranstalter unterstützt“, sagt der Vorsitzende. „Stella Ignatz hat mich vergangene Woche davon in Kenntnis gesetzt.“ Es sei ein schönes Fest mitten in der Stadt, viele internationale Gruppen beteiligen sich und lernen sich untereinander noch besser kennen. „Beispielsweise die griechischen und türkischen Tanzgruppen.“

Vor fünf Jahren habe noch keiner daran gedacht, wie sich die Feste in Burscheid alle entwickeln. „Eigentlich läuft es richtig gut. Uns ist es wichtig, etwas für alle Burscheider auf die Beine zu stellen“, sagt Uwe Graetke. „Gerade auch für Familien, die nicht so viel Geld haben. Auch sie sollen mit ihren Kindern bei den Festen viel Spaß und Freude haben.“

Nach der Frühjahrsshow im Megafon folgt gleich im April (8. bis 10. April) der erste Osterfamilienspaß, vom 18. bis 21. Mai das 5. Altstadtfest mit Nostalgischem Jahrmarkt, vom 26. bis 27. August Internationales Burscheid, am 3. September die Kinderkirmes beim Burscheider Schützenfest sowie am 4. und 5. November der 3. Burscheider Martinspark. „Wir werden beim Altstadtfest und auch bei Internationales Burscheid wieder viele Künstler präsentieren, die gerne immer wieder bei uns auftreten. Aber es werden auch Neue dabei sein“, sagt Uwe Graetke. „Darauf freuen wir uns alle besonders.“

Für die Crowdfunding-Aktion zur Teilfinanzierung von Internationales Burscheid konnte Burscheid-live die Volksbank im Bergischen dazugewinnen. „Sie geben auf jede Spende fünf Euro dazu“, sagt der Vorsitzende von „Burscheid-live“. „Das Funding-Ziel liegt bei 4000 Euro. Sollte es überschritten werden, werden wir dieses zusätzliche Geld nehmen, um Flyer und Plakate zu drucken“, sagt Graetke, der auf jede Unterstützung angewiesen ist.

Hintergrund

Der Verein Burscheid-live startet nun eine Crowdfunding-Aktion in Zusammenarbeit mit der Volksbank im Bergischen Land, um Internationales Burscheid zu unterstützen. Spenden ab fünf Euro würden von der Volksbank um fünf Euro erhöht. Sprich: Burscheid-live erhält bei einer Fünf-Euro-Spende zehn Euro, bei einer Zehn–Euro Spende 15 Euro. Weitere Informationen gibt es im Internet unter: https://t1p.de/h9z9r