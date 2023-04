An der Lindenpassage ist der Umbau weiterhin nicht erkennbar

Geplant ist der Einzug der Drogeriemarktkette Rossmann – aber wann geht es los?

Von Anja Wollschlaeger

Burscheid. An der Lindenpassage hängt noch der Weihnachtsschmuck. Dass hier ein großer Umbau starten soll, lässt sich nicht erkennen. Dabei haben mehrere Geschäftsleute die gemieteten Ladenlokale in der Passage an der Hauptstraße schon 2021 verlassen.

Damals hatte Andreas Chadoni, Vertreter der Munitor-Gruppe als Eigentümer, einen geplanten Umbau bestätigt. Seitdem gibt es auch einen Mietvertrag mit der Drogeriemarktkette Rossmann. Dort bestätigt die Pressestelle auch im März 2023: „Wir haben einen Mietvertrag, und die Baugenehmigung ist vorhanden.“

Die Munitor-Gruppe meldete sich auf Anfrage nicht zurück. Auch die Stadtverwaltung kann keine Auskunft über den geplanten Umbau geben, nur so viel: „Der Bauantrag für die Einrichtung eines Drogeriemarktes in der Lindenpassage wurde Anfang 2022 bereits genehmigt. Da es sich hierbei um ein privates Vorhaben handelt, liegen der Stadt keine Informationen zum Stand der Umsetzung vor.“

In der Passage ist außer Kik noch die Postfiliale geöffnet. 2021 hieß es noch, dass diese beiden Geschäfte auch nach dem Rossmann-Einzug bleiben sollen. Inzwischen sucht die Post-Inhaber per Aushang eine Nachfolge aus privaten Gründen. Eine offizielle Kündigung liege ihnen jedoch noch nicht vor, sagt eine Sprecherin der Deutsche Post DHL Group auf Anfrage des Bergischen Volksboten.

Weiterer Drogeriemarkt kommt an die Montanusstraße

An der Montanusstraße bemüht sich die Stadtverwaltung um einen neuen Einzelhandelsstandort. Auch dort soll laut der Stadtverwaltung ein Drogeriemarkt einziehen.

Anders als in der Lindenpassage läuft das Bauverfahren. Aktuell wird der Kanal in der Montanusstraße verlegt. Bald soll die Ferngasleitung, die das Baufeld stören würde, verlegt werden, dann wird auch der Radweg umgeleitet.

Parallel dazu läuft laut Auskunft der Stadtverwaltung noch das Bauleitplanverfahren für die Veränderung der Montanusstraße. Auch der Flächennutzungsplan muss noch geändert werden. Die Verwaltung schätzt, dass beide Verfahren bis Ende des Jahres oder länger dauern werden.

Passantin vemisst den Schlecker von einst

Und so lange werden die Menschen in Burscheid auch noch warten müssen, bis auf dem Baufeld die ersten Wände zu sehen sind. „Mit den Arbeiten für das Gebäude kann voraussichtlich im Frühjahr 2024 begonnen werden“, teilt die Stadt mit und eröffnet einen Zeithorizont: „Mit der Fertigstellung des Einzelhandelsstandortes Montanusstraße wird zurzeit etwa in der ersten Jahreshälfte 2026 gerechnet.“

An der Passage steht derweil kopfschüttelnd eine Passantin. Sie wundert sich, dass es in Burscheid so viel Leerstand gibt. Dabei würde ihr ganz besonders ein Drogeriemarkt fehlen, wenigstens ein kleiner, sagt sie: „Der Schlecker damals hatte alles, was ich brauchte.“

Drogerieketten

dm: Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschaftete dm-Deutschland einen Umsatz von 9,92 Milliarden Euro. 42 dm-Märkte wurden im Geschäftsjahr 2021/22 in Deutschland neu- und wiedereröffnet.

Rossmann: In Deutschland erzielte Rossmann 2022 8,45 Milliarden Euro Umsatz. 245 Neueröffnungen kündigt das Unternehmen für 2023 in seinen Geschäftszahlen an.