Schwerer Unfall auf L 58: 18-jähriger Motorradfahrer erliegt seinen Verletzungen

Unfall

+ © Jens Knipper (Feuerwehr Burscheid) Der Fahrer des Motorrads wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. © Jens Knipper (Feuerwehr Burscheid)

UPDATE Am 30. März stieß in Burscheid ein Motorradfahrer frontal mit einem Pkw zusammen. Der 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

+++ Update +++ Am vergangenen Donnerstagabend wurde ein 18-jähriger Leverkusener bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto schwer verletzt. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort verstarb er am vergangenen Freitag an seinen schweren Verletzungen.

Unsere erste Meldung vom 31. März

Burscheid. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagnachmittag auf der L 58 gekommen. Kurz vor der Einmündung zur Sporrenberger Mühle in Burscheid waren ein Motorrad und ein Pkw frontal zusammengestoßen: Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Laut Polizei besteht am Freitagmorgen weiter akute Lebensgefahr.

Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilt, ereignete sich der Unfall um 17.12 Uhr. Ein 18-jähriger Leverkusener habe die Landstraße aus Richtung Wiehbachtal in Leverkusen kommend befahren.

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er in Fahrtrichtung Burscheid ausgangs einer Linkskurve mit seiner Honda in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit einem Pkw der Marke Smart, woraufhin der Motorradfahrer in die Windschutzscheibe des Autos geschleudert worden sei.

Die Pkw-Fahrerin, eine 38-jährige Leverkusenerin, erlitt einen Schock und leichte Verletzungen.

Feuerwehr Burscheid rückte zur Unfallstelle aus

Auch die Feuerwehr Burscheid war im Einsatz. Der Löschzug Stadtmitte war zur Unfallstelle gerufen worden. Die Einsatzkräfte berichten, der Motorradfahrer habe vor Ort reanimiert werden müssen. Ein später eintreffender Rettungshubschrauber habe den Mann schwer verletzt in eine Klinik geflogen.

Eine zufällig am Unfallort vorbeikommende Ärztin hatte die Feuerwehr- und Rettungskräfte unterstützt. Zwischen Kämersheide und der Stadtgrenze zu Leverkusen war die L 58 während des Einsatzes vollgesperrt.

Wie es zu dem Unfall kam, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.