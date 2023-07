Gemeinde hat einen Job zu vergeben

Gesucht wird ein Küster oder eine Küsterin für Sankt Laurentius und Liebfrauen – Interessierte können sich bis Ende August bewerben.

Burscheid. Ein Küster oder eine Küsterin ist wichtiger Ansprechpartner einer Gemeinde: Ein Allrounder, der alles im Blick behält, der zu organisieren und zu improvisieren versteht, der für alle da ist, vom Messdiener bis hin zum Priester – oftmals eher hinter den Kulissen, aber von entscheidender Bedeutung für das Gemeindeleben. Eine solche Persönlichkeit sucht derzeit die Katholische Gemeinde Burscheid. Frei ist die Teilzeitstelle mit zwölf Wochenstunden zum 1. Oktober; Bewerbungen werden bis Ende August entgegengekommen.

Doch was genau macht ein Küster? Verwaltungsleiter Ralf Althoetmar, der die Bewerbungen sichten wird, weiß es. „Der Küster oder die Küsterin ist für die Vor- und Nachbereitung der Messe zuständig“, sagt er. Und dazu gehören unzählige kleine oder größere Details. Wie der Blumenschmuck auf dem Altar, wie er außerhalb der Fastenzeit üblich ist. Sind die Blumen noch frisch oder hängen sie schlapp in der Vase: Der Blick des Küsters registriert´s. Sind die Gewänder für den Seelsorger und die Messdiener parat und dazu noch in akkuratem Zustand? „Auch darum kümmert sich der Küster“, sagt Ralf Althoetmar. Sei es, dass er die Gewänder in die Wäscherei bringe oder wie es in Wermelskirchen bei Küsterin Valda Incorvaia der Fall ist, sogar selbst reinigt. „Viele bringen da einen hohen Idealismus mit“, zollt Althoetmar mit Blick auf Küsterin Incorvaia Anerkennung: Sie ist seit 25 Jahren im Dienst.

„Ich arbeite unglaublich gern bei der Kirche.“

Mancher Tag verlangt nach einem besonderem Gewand, sprich: Die Kleidung des Priesters muss zur Liturgie passen und kann nicht nach Gusto angelegt werden. Welche Farbe an welchem Tag richtig ist, steht im Direktorium, dem jährlich erscheinenden liturgischen Kalender der römisch-katholischen Kirche. Auch da muss der Küster sattelfest sein, muss sie bereitlegen und hineinhelfen, wenn gewünscht. „Auch die Handhabung der Gewänder braucht Übung“, weiß Ralf Althoetmar. Schließlich bestehen sie aus mehreren Lagen, haben Untergewänder und oftmals noch Schnüre. Tückisch auch für die Messdiener, die erstmals in ihre Kleidung schlüpfen. Auch dort stehen Küster und Küsterin helfend parat. Oder lindern mit ein paar beruhigenden Worten die Aufregung.

Wein und Hostie gehören zur katholischen Messe dazu, in dem entsprechenden Gefäßen. „Der Küster kümmert sich um die Kelchwäsche und dass die Gefäße sauber gehalten werden“, sagt Ralf Althoetmar. Das mache zwar auch der Priester in der Messe, sei aber eher symbolischer Natur. Und dass sich überhaupt Wein im Gefäß befindet, ist auch Küsterjob.

In der Messe übernehmen auch Gemeindeglieder Aufgaben, wie das Vorlesen. „Sie werden vom Küster eingewiesen“, sagt Althoetmar. Das bedeutet für Küster oder Küsterin: mindestens eine halbe, besser eine Dreiviertelstunde, vor der Messe da zu sein.

Diese Aufgaben übernimmt ein Küster außerhalb des Gottesdienstes

Heißt: Der Küster kümmert sich um die Menschen seiner Gemeinde und um die Gestaltung rund um die Heilige Messe. Mehr noch: Er registriert alles, was buchstäblich mit dem Gebäude zu tun hat. Ist die Kirche sauber? Ist sie im Winter warm genug? Funktioniert die Heizung? Läuten alle Glocken? Letzteres sei nicht unkompliziert, sagt Althoetmar: „Zu besonderen Hochfesten sind unterschiedliche Glocken im Einsatz.“ Und die Heizung müsse ein Küster zwar nicht reparieren, aber: Ihre Steuerung sollte er oder sie beherrschen. Technisches Interesse ist also kein Nachteil. „Der Küster ist kein Hausmeister. Aber es gibt Parallelen“, sagt Ralf Althoetmar.

Das Erscheinungsbild der Kirche sollte sein Anliegen sein. Im Alltag, aber auch zu besonderen Zeiten: wenn beispielsweise die Krippe aufgebaut wird. „In vielen Gemeinden machen das Ehrenamtliche, aber oft ist auch der Küster involviert“, sagt Althoetmar. Dieser sei auch für den Seelsorger Hauptansprechpartner: Beide stimmen sich für besondere Anlässe ab – wie Trauungen oder Beerdigungen. Dann geht es um Abläufe, um die Gestaltung von Räumen. „Die Anlässe sind ganz unterschiedlicher Natur, aber es kommen dazu Menschen mit ganz besonderen Erwartungen und Wünschen“, sagt Althoetmar.

Weil Küster oder Küsterin so ein großes Aufgabenfeld haben, werden sie vorab geschult. „Das Erzbistum bietet Küsterkurse in Aachen an“, berichtet Althoetmar. Kursgebühren und Fahrtkosten würden natürlich übernommen. Der Grundlagenkurs beispielsweise beleuchtet die Hintergründe der Liturgie und was genau in der Messe passiert.

Musiker werden in der Kirche ebenfalls gesucht

Eine Altersbegrenzung nach oben gibt es in der Bewerbung nicht, die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche ist Bedingung. „Der Küster gehört mit zur engsten Schaltstellen einer Gemeinde“, unterstreicht Althoetmar. Und was da alles dazu gehört, weiß er genau: „Mein Schwiegervater war 50 Jahre lang Küster.“

Ralf Althoetmar kennt die personelle Situation wie kein Zweiter. Die Kirchenmusik ist immer wieder Thema, Musiker sind rar. „Nach dem Weggang von Markus Richter haben wir zwei Jahre lang gesucht“, berichtet er aus der Wermelskirchener Gemeinde. Inzwischen ist die Stelle mit Christophe Knabe besetzt, in Burscheid wirkt mit 26 Stunden Reiner Vallo. „Keiner der beiden pocht auf den Standort, Reiner Vallo spielt Messen in Wermelskirchen und umgekehrt“, ist Althoetmar über diese Flexibilität froh.

Ähnlich wie Pfarrer Michael Knab beobachtet er die territoriale Neuausrichtung im Erzbistum mit Spannung. Und auch mit Skepsis. Zu Burscheid und Wermelskirchen soll Leichlingen hinzukommen. „Die Menschen sind den Pfarrer vor Ort gewohnt“, sagt er. Daraus entstehe Vertrauen. „Nähe ist entscheidend bei den wichtigen Erlebnissen im Leben.“ Der Reformprozess aber steuere in immer größere Seelsorgebereiche. „Das wird uns einiges abverlangen.“

Ebenso wie der Missbrauchsskandal. Althoetmar weiß um das verloren gegangenen Vertrauen. Er selbst ist seit vier Jahren im Erzbistum angestellt, war zuvor in einer großen deutschen Bank tätig. „Ich kam mir anfangs vor wie der teuerste Azubi“, erinnert er sich lächelnd. „Für mich persönlich kann ich sagen: Ich arbeite unglaublich gern bei der Kirche.“

Kontakt

Bewerber können Ralf Althoetmar zu weiteren Fragen unter Tel. 0173 7951414 erreichen. Bewerbungen können per Post geschickt werden an: Katholische Kirchengemeinde St. Laurentius, Verwaltungsleitung Ralf Althoetmar/Kirchenvorstand Altenberger Straße 3, 51399 Burscheid – oder per E-Mail: ralf.althoetmar@erzbistum-koeln.de