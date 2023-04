Kleiderladen an neuem Standort: Kunden stehen schon Schlange

Einrichtung des Kinderschutzbunds ist nun in der Kirchenkurve zu finden.

Burscheid. Bereits auf der mittleren Hauptstraße ist spürbar: In der Kirchenkurve ist was los. Schon sind zwei Passanten stehengeblieben und recken die Köpfe. Pfarrerin Annerose Frickenschmidt radelt vorbei, ruft: „Das ist die Eröffnung des Kleiderladens.“ Die beiden Passanten nicken: „Da haben wir auch schon Sachen abgegeben.“

Es ist eine Episode, die das Gesicht von Dr. Johannes Schrage zum Strahlen bringt. Denn genau das hat das Vorstandsmitglied des Kinderschutzbunds sich erhofft: Mittendrin zu sein. Wahrgenommen zu werden. Und auf schnellem Weg erreichbar zu sein (wir berichteten).

Das alles ist nun nicht länger Zukunftsmusik. Denn am Dienstag hat der Kleiderladen des Kinderschutzbunds an der unteren Hauptstraße eröffnet. Mit Luftballons vor der Tür, jeder Menge Besucher im Inneren, mit Snacks und Sekt, und vielen Regalen und Stangen voller Hosen, Röcken, Pullovern, T-Shirts.

Pünktlich um 9.30 Uhr schloss das Kleiderladen-Team die Tür auf – zur normalen Öffnungszeit wie sonst am alten Standort Geilenbacher Straße. Als wäre alles ganz normal. War es dann aber doch nicht. Nicht nur, dass vor der Tür schon rund 30 Einkaufswillige warteten. Nein, auch Bürgermeister Dirk Runge begehrte Einlass und hatte sogar das klassische Einzugsgeschenk mitgebracht: Brot und Salz, liebevoll verpackt.

Citymanager wird zum Möglichmacher

Amtsleiter Holger Wilke sah ebenso vorbei wie Citymanager Linus Klenter (er hat den Umzug mit möglich gemacht, indem er sich auf Immobiliensuche begeben hatte), und auch die neue Vermieterin war zur Stelle. Pünktlich wurde das offizielle Band zerschnitten. Und dann durfte sich jeder und jede ein Bild von den Räumlichkeiten machen.

+ Bei der Eröffnung begrüßte Dr. Johannes Schrage auch Bürgermeister Dirk Runge. Der kam mit Brot und Salz. © Schrage

Auch gleich mit von der Partie: die Nachbarn von gegenüber, die Evangelische Kirchengemeinde. „Sie hatten Teambesprechung und sind gleich zu uns rübergekommen“, erzählte Johannes Schrage, der sich über den Besuch der beiden Pfarrerinnen Katrin Friedel und Annerose Frickenschmidt, von Kirchenmusikdirektorin Silke Hamburger und Jugendleiterin Anke Theron-Schirmer freute.

Die Menschen, die vorbeiflanierten, seien neugierig: Das hat Schrage schon festgestellt. Mehr noch: Vier neue Mitarbeitende habe man noch vor der Eröffnung akquirieren können. Diese hatten nämlich ebenfalls neugierig ins Ladenlokal hineingelugt. „Und wir brauchen noch mehr Mitarbeiter“, sagt Schrage. „Einfach bei uns melden.“

Die neue Sichtbarkeit trägt schon Früchte.

Im Schaufenster baumeln unzählige bunte Gummistiefel in Kindergrößen. Aber auch zwei große Schaufensterpuppen stehen da, flott bekleidet. „Eine Spende“, sagt Schrage. Und auch die stammt von einem durch die Kirchenkurve eilenden Passanten. „Die neue Sichtbarkeit trägt schon Früchte“, ist Schrage happy.

Das Team hat die Osterferien genutzt, um umzuziehen. Da hätte der Kleiderladen nämlich ohnehin geschlossen gehabt. Quasi nahtlos öffnet er nun wieder seine Türen. „Wir mussten hier ein paar Schönheitsreparaturen machen, haben aber auch von der Einrichtung des Vorgängers viel übernommen“, sagt Schrage.

Er nennt die drei Triebfedern des Kleiderladens: Man wolle sozial schwachen Familien mit Kindern ermöglichen, preiswert einzukaufen; man sei aber auch ein echter Second-Hand-Laden mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und mithin für alle Burscheider da, und man wolle drittens natürlich auch Geld verdienen. „Denn mit dem Erlös finanzieren wir die Arbeit des Kinderschutzbunds“, betont Schrage.

Die Stammkunden haben diese Vorteile schon lange erkannt: Eine Remscheider Familie schaut regelmäßig vorbei. „Wir haben Stammkunden, die Kleider abgeben und welche kaufen. Oft geht das Hand in Hand“, heißt es aus dem Kleiderladen-Team.

Bereits am kommenden Sonntag zeigt der Kinderschutzbund am neuen Standort Flagge und beteiligt sich am Familien- und Umweltfest. Dann wird Realität, was Dirk Runge in seiner Begrüßung gehofft hat: eine Belebung der Kirchenkurve.

Hintergrund

Der Kinderschutzbund in Burscheid feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Das Jubiläum wird am Samstag, 13. Mai, am vertrauten Hauptstandort an der Geilenbacher Straße mit einem Fest begangen.