Im Hagen ist voll gesperrt

Die Asphaltarbeiten laufen planmäßig bis zum 26. April.

Von diesem Mittwoch an wird in der Straße „Im Hagen“ mit Arbeiten an den Versorgungsleitungen begonnen. Das teilt die Stadt mit. Autofahrer müssen sich auf Hindernisse einstellen, denn zur Durchführung der Arbeiten wird eine Vollsperrung eingerichtet. „Die Straßensperrung mit der entsprechenden Beschilderung ist von der Straßenverkehrsbehörde des Rheinisch Bergischen Kreises genehmigt worden“, heißt es aus dem Rathaus.

Eine Woche später, nämlich am Mittwoch, 19. April, beginnen die Asphaltarbeiten, die voraussichtlich am Mittwoch, 26. April, abgeschlossen sein werden. In dieser Zeit ist eine Durchfahrt mit Ausnahme der Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes, der Polizei und der Feuerwehr nicht möglich. Feuerwehr und Rettungsdienst sind entsprechend informiert. Eine nahe gelegene Ersatzhaltestelle für den Schulbus wird eingerichtet.

Die Zufahrt zum Vital-Bad bleibt weiterhin über die Jahnstraße möglich. Die Stadt bittet darum, die Umleitungsbeschilderung beachten. nal