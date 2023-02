Burscheid hat 413 Solaranlagen installiert

Photovoltaikausbau schreitet weiter voran – Bundesnetzagentur legt Zahlen für Städte und Bundesländer vor.

Burscheid. Im letzten Jahr wurden in Burscheid insgesamt 100 Solaranlagen neu installiert. Dies entspricht einem Zuwachs von 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit liegt das Wachstum in Burscheid über dem bundesweiten Durchschnitt aller deutschen Städte (16 Prozent). Die Gesamtzahl der auf den Dächern von Burscheid installierten Solaranlagen beträgt aktuell 413. Gemessen an der Anzahl der PV-Anlagen pro 1000 Einwohner schafft Burscheid es damit im Ranking der Städte auf Platz 1317. Das geht aus den offiziellen Photovoltaik-Ausbauzahlen der Bundesnetzagentur für das Jahr 2022 hervor, die das Vergleichsportal für Solaranlagen Selfmade Energy jetzt für 2050 Städte ausgewertet hat.

„Aktuell sind vor allem die hohen Energiepreise und das Streben nach mehr Autarkie die wichtigsten Treiber hinter dem starken Wachstum der Solarenergie in Deutschland. Bei den Anfragen über unser Vergleichsportal sehen wir, dass die Entscheidung für eine Solaranlage mittlerweile für viele Hausbesitzer alternativlos ist - und immer häufiger direkt in Kombination mit Wärmepumpe und E-Auto getroffen wird“, sagt Solarexperte Dr. Tim Rosengart, Geschäftsführer von Selfmade Energy. „Damit die persönliche Energiewende für jedermann erschwinglich bleibt, muss mehr Transparenz in den Solarmarkt. Deswegen unterstützen wir Hausbesitzer dabei, Angebote von mehreren Solarfirmen mit minimalem Aufwand einzuholen, diese 1:1 miteinander zu vergleichen und anschließend die Solarfirma zu beauftragen, deren Angebot am besten zur finanziellen Situation und den Anforderungen des Verbrauchers passt.“

Für dieses Jahr erwartet Rosengart ein nochmal größeres Plus beim Photovoltaik-Zubau in Deutschland. Mit der seit Januar greifenden Mehrwertsteuerbefreiung auf Kauf- und Mietanlagen werde die Anschaffung einer Photovoltaikanlage für viele Hausbesitzer zusätzlich an Attraktivität gewinnen.

Auch der Landesverband für Erneuerbare Energien NRW (LEE) zeigt sich optimistisch: Im Gegensatz zur Windenergie habe es in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr Fortschritte beim Solarenergieausbau gegeben. „Allerdings lag die neu installierte Leistung noch deutlich unter dem Niveau, das sich die Landesregierung selbst zum Ziel für ihre Klimapolitik gesetzt hat“, bilanziert LEE.

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern fehle es in NRW weiterhin an großen solaren Freiflächenanlagen mit mehr als 50 Megawatt Leistung.

In der Statistik der Bundesnetzagentur liegen die Bundesländer mit den höchsten Bevölkerungszahlen und den meisten Städten, wie Nordrhein-Westfalen (331 536), Baden-Württemberg (245 231) und Bayern (242 411) bei der Gesamtzahl der bis einschließlich Ende 2022 in ihren Städten installierten Photovoltaik-Anlagen vorne. Die Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin sowie die Städte in Mecklenburg-Vorpommern können die niedrigste Gesamtzahl an installierten PV-Anlagen vorweisen.

Unter den Metropolen legt Köln 2022 prozentual am stärksten zu (+28,9 Prozent). Über den Zeitraum 2018 bis 2022 betrachtet, wuchs die Zahl der Photovoltaik-Anlagen in Düsseldorf (+22,5 Prozent), Köln (+22,4 Prozent) und Dresden (+21,2 Prozent) durchschnittlich am stärksten.

Dortmund ist die Metropole mit den meisten Photovoltaik-Anlagen pro Kopf (10 pro 1000 Einwohner). Dahinter folgen Nürnberg (8 pro 1000) und Stuttgart (7 pro 1000).