Wie heißt die Straße denn nun richtig?

Heißt sie nun Grünscheider Straße oder Nagelsbaum? Unsere Autorin ging der Frage auf den Grund.

Von Ursula Hellmann

Burscheid. Heißt die Straße von Weltersbach ins Tal hinunter und wieder hinauf nun Grünscheider Straße oder Nagelsbaum? Diese Frage stellte sich Frau Mona aus Hilgen jedes Mal, wenn sie im Bus aus Opladen an dieser Stelle der B51 entlang fuhr. In einem interessanten Buch aus der Feder der bekannten Burscheider Heimatforscherin Marie Luise Mettlach fand Mona endlich die Lösung.

Und spannender als mancher Krimi sind die von der Autorin recherchierten historischen Fakten (Zitat): „Da, wo heute die vielbefahrene Straße von Nagelsbaum nach Leichlingen das Tal durchschneidet, stand einst die Ritterburg Grünscheid. Beim Ausschachten des Grünscheider Hofes fand man Steine der Kapelle, die einst zur Burg gehörte. Dort hauste im 14. Jahrhundert der Raubritter Hermann von Grünscheid, den man ,Herm mit dem Stummel' nannte. Er hatte ein lahmes, verkürztes Bein, wahrscheinlich als Folge eines bewaffneten Streits. Zu Fuß konnte er kaum gehen; um so sicherer fühlte er sich auf dem Rücken seines Pferdes, mit dem er auf Raub auszog. Wanderer waren vor ihm ebenso wenig sicher wie die Ritter benachbarter Burgen oder die Hofbauern. Er war überaus gewalttätig, schreckte weder vor Mord noch vor Brandlegung zurück. ,Er fegt wie Herm mit dem Stummel’ wurde ein Sprichwort zur Bezeichnung für verrufene Räuber.“

So die ausführliche Charakterisierung dieses Grünscheider Ritters laut belegter historischer Fakten. Selbst das Rittergericht wagte nicht, den grausamen Grünscheider dingfest zu machen. Auch die Umgegend begünstigte sein böses Werk. Zitat der Heimatforscherin: „Unmittelbar am Rittersitz vorbei führte ein Weg, der das Grafenschloß Burg a. d. Wupper mit Köln verband. Ein Teil des Wegs ist heute noch zwischen Dierath und Nagelsbaum begehbar. Diesen Weg nahmen auch viele Kaufleute. Um den Reisenden aufzulauern, ersann Hermann einen teuflischen Trick: Er ließ über den Weg Schnüre spannen, die im Dunkeln nicht sichtbar waren. Er verband sie mit einem Glöckchen an seinem Bett. Da er stets angekleidet und bewaffnet schlief, konnte er, sobald das Glöckchen klang, auf Beute gehen.“

Bande raubte und mordetelange Zeit unbehelligt

So raubte und mordete er mit seiner Bande lange Zeit unbehelligt. Bei einem seiner brutalsten Überfälle war auch sein Nachbar Ritter Heribert plus Freunden beteiligt. Im Wagenzug des Kaufmanns aus Soest reiste dessen schöne Tochter Ida mit. Die Wagen, alle Begleiter und Pferde fielen hilflos und schwer verletzt auf die spitzen Pfähle in den Fallgruben. Ritter Heribert beteiligte sich zuerst an dem großen Diebstahl und bekam dafür die Hälfte der reichen Beute.

Dann hatte er aber einen größeren Schatz im Sinn: Die junge schöne Ida! Gegen ihr Leben und das ihres Vaters bot er Herm seinen kompletten Anteil an allen Dingen. Herm wollte die Gefangenen aber für sich und fesselte Vater und Tochter. Heribert war so mutig und rief (Zitat Buch): „Ich will, dass sie frei ist, und ich selbst werde ihr und ihrem Vater Geleit geben – oder ich will hier zu ihren Füßen sterben!“

Heribert ging in die Geschichte des Ortes ein – und wurde Eremit

Es folgte ein Fluchtversuch – das Ende lässt schaudern: Herms Lasso fing die Flüchtenden ein, schrie wutentbrannt: „Hälfte ist Hälfte, die sollst du haben!“ Er erschlug Vater und Tochter, hackte sie mitten durch, verkrüppelte im Kampf Heriberts Hand, brachte auch alle Reisenden um und warf die Leichen in den Keller der Burg. Heriberts Rache (Zitat Buch): „Wochen später meinten einige Leute, die aus Witzhelden kamen, Heribert an der Spitze vermummter Gestalten zu sehen, die auf Burg Grünscheid zuritten. Am nächsten Tag fand man den Grünscheider an einer großen Eiche hängen, die früher als Gerichtseiche gedient hatte. Die schwarzen Männer hatten einen dicken Nagel in den Stamm geschlagen und den Übeltäter daran erhängt. Von diesem Tag an heißt die Stelle Nagelsbaum.“

Auch Heribert ist in die Ortsgeschichte eingegangen. Als Eremit lebte er im „Großen Grünscheid“. Er wurde von der Bevölkerung verehrt. Niemand wusste, woher er kam. Nur seine verkrüppelte Hand hätte es erzählen können. Über hundertjährig wurde er in der Kapelle bestattet, die er selbst in der Ortschaft erbaute. Noch heute heißt sie St. Heribert.

Hintergrund

Die von der Autorin Luise Mettlach genehmigten Zitate stammen aus dem Buch „Herm mit dem Stummel“ (AmphiThea-Verlag). Eine wortgetreue Version der im Buch enthaltenen Burscheider Sagen fügte Rolf Schmitter auf Burscheider Platt hinzu, ergänzt werden die Texte durch künstlerische Scherenschnitte von Hans Luther.