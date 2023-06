Panther räumen bei der Sportlerehrung ab

Fußballerin Sophie Trautvetter und Freestyle-Skifahrer Moritz Klein sind Einzelgewinner.

Von Sabine Naber

Burscheid. Gleich zu Beginn der Sportlerehrung – dazu hatten der Stadtsportbund und die Stadt am Mittwochabend auf die Kuno-Hendrichs-Sportanlage in Hilgen eingeladen – gab es eine Überraschung. Zumindest für Sophie Trautvetter (21), als sie zur „Sportlerin des Jahres 2022“ ernannt wurde. „Die haben mir alle gar nichts gesagt“, versicherte die Fußballspielerin der Turngemeinde Hilgen 04 (TGH) mit Blick auf den Jubel ihrer Vereinskameradinnen, als sie als Erste ausgezeichnet wurde.

+ Zur „Sportlerin des Jahres“ wurde Sophie Trautvetter geehrt. Sie ist Fußballerin der TG Hilgen. © Doro Siewert

„Es ist eine hervorragende Frauenmannschaft. Und der Star ist Sophie, die in der laufenden Bezirksliga-Saison 65 von 170 Toren geschossen hat“, zitierte der Vorsitzende des Stadtsportbundes Bodo Jakob aus der Erfolgsgeschichte der jungen Sportlerin. Eine Urkunde und einen Gutschein aus der Buchhandlung überreichte Bürgermeister Dirk Runge, der die Sportlerehrung gemeinsam mit Bodo Jakob moderierte.

Zum „Sportler des Jahres“ wurde Moritz Klein (20) ausgezeichnet. „Seine Leistungen im Freestyle Skiing – eine Sportart, die für Burscheid nicht gerade typisch ist, sind überragend“, machte Jakob deutlich und hob hervor: „Europacupteilnahme Ende Januar 2022, spektakuläre Sprünge in Richtung Weltcup, aber für die aktuell laufenden Olympischen Spiele in Peking hat es noch nicht gereicht.“ Einmal an den olympischen Spielen teilzunehmen, ist ein Traum für ihn

Sportlerehrung: Die Bergischen Panther wurden zur Mannschaft des Jahres 2022 ernannt

Der junge Burscheider, der im Skiclub Winterberg trainiert und wegen wichtiger Prüfungen nicht selbst anwesend sein konnte, wurde per Video dazu geschaltet und erzählte, dass er mit seinen Eltern jedes Jahr zum Wintersport gefahren sei: „Da habe ich Freestyle gesehen. Das fand ich so cool, das wollte ich auch unbedingt machen.“ Die Olympischen Spiele seien definitiv sein Ziel. „Ob es aber in drei Jahren schon reicht, das weiß ich nicht.“ Seine Urkunde nahmen die Eltern entgegen.

Zur „Mannschaft des Jahres 2022“ wurden die Bergischen Panther ernannt. Die Erfolgsgeschichte der Handballer: Sie spielen seit der Saison 17/18 in der 3. Handball-Bundesliga, erreichten den sechsten Platz in der Saison 21/22, den vierten Platz in der Saison 22/23 und schafften im Mai 2023 die Qualifikation für den DHB-Pokal. Der Bürgermeister gratulierte jedem von ihnen per Handschlag und interviewte Trainer Marcel Mutz, der seit 2011 dabei ist – erst als Spieler, dann als Trainer. „Gestern haben wir wieder angefangen zu trainieren, haben jetzt noch rund zehn Wochen, bis es wieder losgeht“, erzählte er. Mitte Juli gehe es „in die Vollen“ und er freue sich auf die kommende Saison. „Wir wollen leistungsorientiert spielen. Aber nach ganz oben – das geht nicht“, hieß es am Ende.

Was wäre der Burscheider Vereinssport ohne die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Stellvertretend für sie alle wurde Patrick Lüppens (35) vom Turnerbund Groß-Oesinghausen (TBÖ) ausgezeichnet. Unter anderem ist er seit 2010 Tischtenniswart, organisiert den Meisterschaftsbetrieb von mindestens sechs Mannschaften, und veranstaltet regelmäßig vereinsinterne Tischtennismeisterschaften und Turniere.

Vorstands- und Vereinsarbeit wurde in Burscheid ebenfalls ausgezeichnet

Auch arbeitet er im Festkomitee des Karnevals mit und ist der „Chefeinkäufer“ des TBÖ für Feste, Sport- und Hallenbedarf. „Ich mach es gerne. Es fühlt sich selten wie harte Arbeit an“, fasste es Lüppens bescheiden zusammen.

Für seinen langjährigen ehrenamtlichen Einsatz zur erfolgreichen Entwicklung des Rehabilitations- und Behindertensports wurde auch Max Winter (91) zum „Ehrenamtler im Sport des Jahres 2022“ geehrt. „Er ist seit 1973 Mitglied des Vorstands. Eine unfassbar lange Zeit“, betonte Dirk Runge in seiner Laudatio. Bis zum heutigen Tage trüge er mit seinem reichen Erfahrungsschatz sehr zur positiven ehrenamtlichen Vorstands- und Vereinsarbeit bei. Durch sein fundiertes Wissen und seinen engagierten Einsatz verzeichne der Verein in seiner Geschichte eine sehr erfreuliche Entwicklung. Weil Max Winter bei der Ehrung nicht anwesend sein konnte, wollen ihm Jakob und Runge die Urkunde nach Hause bringen.

Wer wählt die Sportler des Jahres aus?

Weil Stadtsportbundvorsitzender Bodo Jakob immer mal wieder gefragt wird, nach welchen Kriterien die „Sportler des Jahres“ ausgewählt werden, erklärte er den Ablauf bei der Sportlerehrung: „Im Jahr 2000 wurde festgelegt, dass Sportredakteure (RGA und Kölner Stadt-Anzeiger) gemeinsam mit dem Vorsitzenden und dem Geschäftsführer des Stadtsportbundes die Vorschläge der Vereinsvertreter sichten und die Sportler auswählen.“