Ab Mittwoch: Neue Fotogruppe beschäftigt sich mit Naturmotiven

Joachim Schatz etabliert ein neues offenes Angebot im Tri-Café.

Von Claudia Radzwill

Burscheid. Die Natur- und Landschaftsfotografie steht im Mittelpunkt eines neuen Angebotes im Begegnungsort Tri-Café. Joachim Schatz möchte hier eine Gruppe etablieren, die sich mit der Fotografie im Allgemeinen und den Motiven aus der Landschaft des Bergischen im Besonderen widmet. „Das Angebot steht für alle offen, die sich dafür interessieren“, sagt Joachim Schatz.

Das erste Treffen findet bereits am heutigen Mittwoch, 26. April, statt – um 19 Uhr im Tri-Café an der Bürgermeister-Schmidt-Straße. „In der Gruppe sind alle richtig, die vorhandene Fotografiekenntnisse vertiefen möchten, ihre Kenntnisse an andere vergeben möchten sowie alle, die Neues hinzulernen möchten“, sagt Schatz. Um mitzumachen, sei eine professionelle Fotoausrüstung nicht nötig, hebt er hervor. Freude am Motiv und an der kreativen Ausgestaltung der Bilder, das reiche aus. Bei Bedarf habe er selbst noch Kamera, Linsen und Co., um auszuhelfen.

+ Joachim Schatz möchte eine Fotografie-Gruppe etablieren. © Hans-Joachim Schatz

Joachim Schatz ist ehrenamtlich im Naturschutzbund (Nabu) Rhein-Berg aktiv – das Interesse an der Naturaufnahmen begleitet ihn schon lange. „Mit dem Fotografieren selbst habe ich bereits mit sechs Jahren angefangen“, erzählt er. „Es hat mich nie wieder losgelassen.“ Über die Jahre hat er sich das Wissen um die richtige Einstellung, den richtigen Blickwinkel, die passende Belichtung angeeignet. Erst mit der Spiegelreflexkamera, später kam die Digitalkamera dazu. Die Idee, eine Fotogruppe ins Leben zu rufen, hatte er schon länger. Jetzt verwirklicht er sie.

Das erste Treffen werde dazu genutzt, ein gemeinsames Konzept, ein erstes Ziel zu erstellen. „Wir werden uns austauschen, wo wir den Fokus drauf setzen, was wir thematisch angehen werden“, erklärt Joachim Schatz. Das Feld der Natur- und Landschaftsfotografie sei groß, umfasse Tier-, Pflanzen- und Ortsaufnahmen. Die Treffen werden dann monatlich stattfinden.

Geplant sind auch Exkursionen mit den Teilnehmern

Es gibt Tipps und die Gelegenheit, in Detailfragen zu gehen. „Das wird auch das Thema Bildbearbeitung am Computer umfassen“, sagt Joachim Schatz. Geplant seien auch Exkursionen mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Das werde zeitlich abstimmt werden.

Als mögliche Ziele der Fotogruppe nennt Joachim Schatz eine gemeinsame Fotoausstellung oder die Erstellung eines Fotokalenders. „Das werden wir dann sehen“, sagt er. Die ersten Interessenten haben sich bei ihm schon angemeldet.

Wer Lust hat, bei der Naturfotografiegruppe mitzumachen, kann sich bei Joachim Schatz per E-Mail melden. Hier gibt es auch weitere Infos zum Angebot. Kontakt per E-Mail unter: schatz@nabu-rhein-berg.de