Familien- und Umweltfest: Es gibt noch Flohmarkt-Stände

Einige Straßensperrungen am Wochenende.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Teil des Familien- und Umweltfestes ist auch der Flohmarkt für Kinder und Jugendliche am Sonntag. Angesiedelt ist er auf dem neugestalteten Sparkassenvorplatz und findet von 11 bis 18 Uhr statt. Ihn haben die Stadt und das Kinder- und Jugendzentrum Megafon organisiert.

Und: Es gibt noch freie Standplätze. „Man kann sich noch anmelden oder spontan vorbeikommen“, sagt Stadtsprecherin Renate Bergfelder-Weiss. Das Megafon wird am Sparkassenplatz ebenfalls einen Stand mit Airbrush-Tattoos – eigene Vorlagen dürfen gerne mitgebracht werden – und Seedbombs (Saatkugeln) anbieten, sodass auch Ansprechpartner für die Kinder und Jugendlichen vor Ort sind.

Der Standaufbau ist ab 9 Uhr möglich. Anmeldungen werden unter Tel. (02174) 670-410 oder per Mail entgegengenommen: planung@burscheid.de

Wer der Stadtbücherei helfen und sich selbst eine Freude machen will, sollte sich gegen 11 Uhr am Markt einfinden. Denn dann öffnet die Stadtbücherei ihre Türen. Es gibt einen großen Bücherflohmarkt im Lesecafé der Stadtbücherei und Aktionen für Kinder. Die Erlöse des Bücherflohmarktes kommen dem Förderverein zugute, der wiederum neue Medien für die Bücherei bereitstellt.

Welche Straßensperrungen gibt es zum Familien- und Umweltfest Burscheid?

Wichtig: Es gibt diverse Straßensperrungen. Zur Durchführung des Familien- und Umweltfestes ist die Hauptstraße von der Einmündung Pastor-Löh-Straße bis zur Einmündung Im Winkel von morgen, Samstag, 13 Uhr, bis Sonntag, 23. April, 20 Uhr, gesperrt.

Die Zufahrt zu den Häusern der Straßen Im Winkel und Herbergsplatz ist für die Anwohner möglich, da die Einbahnstraßenregelung im Bereich der Hauptstraße zwischen den Einmündungen Im Winkel und Mittelstraße/Luisenstraße für Anlieger aufgehoben wird. Dort besteht am Samstag und Sonntag absolutes Halteverbot.

Der Parkplatz Mittelstraße bleibt in dem Zeitraum ebenfalls gesperrt. Die betroffenen Anlieger werden per Hauswurf informiert.

Sonntag wird zusätzlich gesperrt – Für Besucher gibt es Parktipps

Am Sonntag werden zusätzlich zu den Sperrungen in der unteren Hauptstraße/Kirchenkurve auch die Montanusstraße von der Hausnummer 2 bis zur Ecke Hauptstraße, die Hauptstraße von der Kreissparkasse Köln bis einschließlich Kreuzungsbereich Pastor-Löh-Straße/Am Markt sowie die Straße Am Markt sowie der Marktplatz gesperrt. Diese Straßensperrungen sowie das Halteverbot in diesem Bereich sind am kommenden Sonntag von 6 bis 20 Uhr wirksam. Die Pastor-Löh-Straße ist entsprechend der ausgeschilderten Umleitung über die Griesberger Straße erreichbar.

Wer nicht zu Fuß oder per Fahrrad zum Fest kommt, kann sein Auto am Rathaus, am Panoramaradweg Balkantrasse (Zufahrt über Montanusstraße), an der Gesamtschule, Auf dem Schulberg sowie auf dem Parkplatz der Firma Tenneco (ehemals Federal Mogul) an der Geilenbacher Straße kostenlos parken, heißt es aus dem Rathaus.