Was steckt eigentlich hinter dem Aufstand des 17. Juni?

Unsere Autorin sprach mit Burscheider Senioren über den 17. Juni 1953. Was dahinter steckt und wieso die Erinnerung heute noch wichtig ist.

Von Ursula Hellmann

Burscheid. Was war denn noch mal am 17. Juni 1953? Also heute vor 70 Jahren. Vier Jahre unsichere politische Situation waren seit dem drastischen Ende des Großdeutschen Reichs vergangen. Von den internationalen Besatzungsmächten hatte jede von ihnen völlig verschiedene Konzepte vor Augen, wie dieses am Boden liegende Land in Zukunft regiert werden sollte.

Ein scharfer Schnitt trennte dann Ende 1949 die westliche von der östlichen Hälfte Deutschlands. Wirtschaft, Gesellschaft und private Verhältnisse fanden so deutlich konträre Bedingungen und Möglichkeiten vor für den Wiederaufbau. Aber es hieß hüben wie drüben: Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt – und angepackt mit aller Kraft. Weitere vier Jahre gingen ins Land – in den östlichen Gebieten hinter der sogenannten „grünen Grenze“ sammelten sich der Frust und die Unzufriedenheit auf ganzer Linie. Da gab es am 17. Juni 1953 nur eine Schlagzeile in der europäischen Presse: Revolte der arbeitenden Bevölkerung.

Der landesweite Massenprotest in der DDR endete Blutig

Beschäftige von etwa 600 Betrieben demonstrierten. Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter aus Ostberlin waren die Vorreiter eines landesweiten Massenprotestes. Er weitete sich aus auf etwa 300 Bezirke der noch jungen Deutschen Demokratischen Republik. Die Beschäftigten von rund 600 Betrieben sahen die Stunde gekommen, ihren Unmut über unerträgliche Handlungsgrenzen lautstark öffentlich werden zu lassen. Was sie als die schlimmste Reaktion staatlicher Macht befürchtet hatten, trat leider tatsächlich ein. Die immer noch maßgebliche Besatzungsmacht ging mit brutaler Gewalt gegen die Demonstranten vor.

Panzer und Volkspolizei-Einheiten setzten dem Aufstand ein brutales und schnelles Ende. Todesurteile und unzählige Verhaftungen nahmen den Protestierenden den Mut für weitere Aktionen.

Die Bundesrepublik reagierte mit Solidarität und schaffte einen Feiertag

Nur wenige Wochen nach dem blutig niedergeschlagenen Volksaufstand in der DDR erklärte der Bundestag auf westlicher Seite am 4. August 1953 den 17. Juni zum gesetzlichen Feiertag. In den Jahrzehnten danach bestimmten Begriffe wie Kalter Krieg, Planwirtschaft und Ausreiseverbot das tägliche Leben für die Bürger hinter dem Eisernen Vorhang und später der „großen Mauer“. 40 Jahre vergingen, bis das System mit seinem Anspruch auf realen Sozialismus in die Vergangenheit entlassen wurde.

Warum die Panzer und Waffen im Oktober 1989 diesmal schweigen mussten, hatte seinen deutlichen Grund in einem völlig anderen, effektiver gearteten, Hilferuf nach Freiheit.

70 Jahre nach dem 17. Juni 1953 ist ein geeigneter Zeitpunkt, diese brodelnde, gefahrvolle Zeit für Deutschland und ganz Europa noch einmal zu bedenken. Gibt es in unserer Stadt Frauen und Männer, die sich an Einzelheiten dieses als Sommeranfang erhofften Tages (mit seinen sintflutartigen Regenfällen und der Durchschnittstemperatur von 2 Grad Celsius) noch erinnern?

Bis zum Fall der Mauer war der 17. Juni der „Tag der deutschen Einheit“

Im Gespräch mit Burscheider Seniorinnen und Senioren im entsprechenden Lebensalter kamen die Erinnerungen nur stückweise wieder zutage. Die komplette Dramatik wird wohl hauptsächlich den Menschen bewusstgeworden sein, die auf gefahrvollen Wegen den Wechsel über die Grenze schafften.

Der 17. Juni 1953 als der Start aller nachfolgenden Freiheitskämpfe in Osteuropa blieb in der Bundesrepublik ein Feiertag – der „Tag der deutschen Einheit“. Mit dem Mauerfall am 3. Oktober 1989, wurde der Tag auf eben dieses Datum verlegt, um ein Zeichen für den positiven Umbruch der politischen Szene zu setzen.