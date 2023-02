Burscheid erhält zentrale Haltestelle

Auf der Bürgermeister-Schmidt-Straße beginnen Bauarbeiten.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. „Die Neuorganisation des Busverkehrs gehört zu den wesentlichen Aspekten des Verkehrskonzepts für Burscheid“: So fasst es auf Seite 164 das „Integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzept (IHK) Burscheid 2025“ zusammen, das die Neugestaltung der Innenstadt durchdekliniert hat. Am kommenden Montag nimmt dieses Verkehrskonzept Formen an: Denn dann beginnen die Arbeiten an der Haltestelle Bürgermeister-Schmidt-Straße, die durch die Firma August Dohrmann Bauunternehmung aus Remscheid vorgenommen werden. Die dem entsprechende Verkehrsführung wurde bereits angepasst, heißt es aus dem Rathaus.

Die Arbeiten starten zunächst auf der Nordseite der Bürgermeister-Schmidt-Straße (vor dem Sparkassen-Gebäude) und dauern voraussichtlich bis Mitte April an. Um Platz für die barrierefreie Busbucht mit Wartehalle zu schaffen, wird der Gehweg nach Norden verschoben.

Linksabbiegerspur führt in den Ewald-Sträßer-Weg

Im Anschluss wird eine Haltestelle mit Busbucht auf der gegenüberliegenden Seite eingerichtet. Diese Arbeiten dauern voraussichtlich bis Juli 2023. Die Haltestelle wird ebenfalls barrierefrei und mit zwei Wartehallen ausgestattet. „Mit dem Baubeginn wird die derzeit noch vorhandene Parkbucht nicht mehr zur Verfügung stehen“, erklärt Renate Bergfelder-Weiss, Sprecherin der Stadtverwaltung. Der gewohnte Zweirichtungsverkehr auf der Bürgermeister-Schmidt-Straße soll während der Arbeiten an den Haltestellen weitestgehend aufrecht gehalten werden. „Über entsprechende Änderungen der Verkehrsführung wird frühzeitig informiert“, kündigt Bergfelder-Weiss an. Die Fußgänger müssen weichen: Weil sie nicht durch die Baufelder geleitet werden können, steht nur der gegenüberliegende Gehweg zur Verfügung. Entsprechende Beschilderungen werden aufgestellt. Die Zuwegung zu Geschäften und Hauseingängen sei weiterhin möglich, betont Bergfelder-Weiss.

Nach der Fertigstellung und Inbetriebnahme werden die Haltestellen „Goetzewerk“ und „Rathaus“ nicht mehr angefahren: Dadurch, so hofft man, kommt der oftmals zähe Verkehrsfluss auf der Bürgermeister-Schmidt-Straße und der Höhestraße besser in Schwung. Es entsteht quasi ein kleiner Busbahnhof: Mit den neuen Bushaltestellen an der Bürgermeister-Schmidtstraße wird Burscheids Zentrum wieder über eine zentrale An- und Abfahrt verfügen. Die Haltestelleneinrichtung wird durch den Zweckverband go.Rheinland anteilig gefördert.

Nach Abschluss der Arbeiten an den Haltestellen erfolgt die Aufweitung der Höhestraße im Bereich des Rathauses. Dort wird eine Linksabbiegerspur in den Ewald-Sträßer-Weg eingerichtet. Sie soll den Verkehrsfluss für den geplanten Einzelhandelsstandort an der Montanusstraße gewährleisten: Dort soll ein Vollsortimenter mit Drogeriemarkt sowie Gastronomie mit öffentlicher Piazza entstehen. Die darauf vorbereitende Linksabbiegerspur soll Mitte August fertig sein, heißt es aus dem Burscheider Rathaus.