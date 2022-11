Burscheid entwickelt sich gegen den Trend

In Wermelskirchen sinkt die Arbeitslosenzahl, in Burscheid ist sie leicht gestiegen.

Arbeitsagentur legt Zahlen zum November vor – Arbeitslosenzahl sinkt dank leichter Herbstbelebung. In Burscheid sieht es anders aus.

Burscheid. Immer zum Monatsende richten die Arbeitsagenturen landauf, landab den Blick auf die aktuellen Zahlen. Aus der Nürnberger Zentrale kam eine klare Einschätzung: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland sei im November dank einer leichten Herbstbelebung gesunken – allerdings weniger stark als in früheren Jahren. „Insgesamt ist der Arbeitsmarkt stabil. Zwar sind Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung saisonbereinigt erneut gestiegen und Kurzarbeit nimmt wieder zu, die Beschäftigung wächst aber deutlich“, sagte Daniel Terzenbach, Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg.

2,4 Millionen Menschen suchten einen Job, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch mit. Das sind 8000 weniger als im Oktober, aber 117 000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt damit unverändert bei 5,3 Prozent.

Und wie sieht es im Bergischen aus? Burscheid läuft gegen den Trend, dort hat sich die Zahl der Arbeitslosenlosen geringfügig erhöht und lag im November bei 669. Im Vormonat hatten 661 Menschen keine Arbeit, im November 2012 waren es 667.

Anders in Wermelskirchen. In der großen Nachbarstadt hatten im November 2257 Leute keine Beschäftigung, im Oktober lag die Zahl bei 2268. Im November 2021 hatten 2282 Personen in Wermelskirchen keinen Job.

Unterschiede zwischen Oberberg und Rhein-Berg

Zuständig für die Kreise Rhein-Berg und Oberberg sowie die Stadt Leverkusen ist die Arbeitsagentur Bergisch Gladbach. Und diese macht eine unterschiedliche Entwicklung ihrer Bezirke aus. Im produktionsorientierten Oberberg trübt sich die Entwicklung ein; im dienstleistungsorientierten Rheinisch-Bergischen ist das (bisher) nicht der Fall.

„Die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk sinkt weiter leicht, und die Arbeitskräfte-Nachfrage liegt noch immer auf einem hohen Niveau“, sagte Nicole Jordy, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach. Sie verwies auf die Unterschiede ihrer Agenturbezirke. „Die Entwicklungen sind in den drei Regionen recht unterschiedlich: Während sich im Rheinisch-Bergischen Kreis die Zugänge aus und die Abgänge in Erwerbstätigkeit positiv entwickeln, ist dies im Oberbergischen Kreis nicht der Fall. Hier steigt zusätzlich die Zahl der Arbeitslosen erstmals über das Vorjahresniveau.“ Ob das so bliebe, sei von weiteren Entwicklungen abhängig.

Mit 1322 Arbeitslosmeldungen und 1537 Abmeldungen sank im Rheinisch-Bergischen Kreis die Arbeitslosigkeit auf 8341 (-223 Arbeitslose, -2,6 Prozent). Das sind 132 Arbeitslose (1,6 Prozent) weniger als im Vorjahr. 479 Personen mussten sich arbeitslos melden; das sind 46 (8,8 Prozent) weniger als im Vormonat und neun (1,8 Prozent) weniger als 2021.

Gleichzeitig haben 447 Arbeitslose wieder eine Beschäftigung auf dem 1. Arbeitsmarkt gefunden – das sind 36 Personen oder 8,8 Prozent mehr als im Vormonat, aber 34 (7,1 Prozent) weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 5,5 Prozent, nach 5,6 Prozent im Vormonat und Vorjahr.

Stellen

Die rheinisch-bergischen Arbeitgeber meldeten im November 341 neue Stellen. Dies sind 40 (13,3 Prozent) mehr als im Vormonat, aber 19 (5,3 Prozent) weniger als im Vorjahr. Damit sind aktuell 1586 freie Arbeitsstellen (- 91 bzw. - 5,4 Prozent zum Vormonat) gemeldet.