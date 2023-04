Warum zwei Baumscheiben in der Kirchenkurve Granulat erhalten haben

Es geht um das Erscheinungsbild.

Das große Umwelt- und Familienfest zum Auftakt der 25. Burscheider Umweltwoche/Rheinische Bergische Umwelttage steht kurz bevor. Die Innenstadt darf daher viele Gäste erwarten. Ein besonderes Augenmerk richten die Mitarbeiter des Baubetriebshofes daher gerade jetzt auf die städtischen Grün- und Beetanlagen sowie Baumscheiben in der Stadtmitte, sofern diese nicht von Beetpaten gepflegt werden. Jede Mithilfe, damit die Innenstadt gepflegt aussieht, wird ausdrücklich begrüßt.

So manch einer wunderte sich jedoch über die Aufbringung von steinigem Granulat auf zwei Baumscheiben in der Kirchenkurve. Hier gibt es keine Pflegepaten und jeglicher Versuch, das optische Erscheinungsbild zu verbessern, blieb leider erfolglos, weil wurzelnde Kleinpflanzen aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht überlebten.

„Wir haben das inzwischen schütter aussehende Granulat in zwei Baumscheiben erstmal aufgefüllt, damit der Bühnenplatz in der Kirchenkurve optisch gepflegter aussieht. Geplant ist, nach dem Fest zu geeigneter Saatzeit zu versuchen, eine Wildblumensaat in diesen Baumscheiben aufzubringen. Mit dieser Alternative erhoffen wir uns, eine pflegeleichte Begrünung zu erreichen“, sagt der bei den Technischen Werken Burscheid (TWB) für Grünpflege Zuständige Antoine Sawinski. kc