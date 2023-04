Verlegerinnen verraten ihre Lieblingsbücher

Der Hamburger Ecco-Verlag war zu Gast in Burscheid.

Von Nadja Lehmann

Der Frühling lässt auf sich warten, es bleibt weiterhin nass und kühl. So jedenfalls die Prognose. Was könnte da besser sein, als es sich mit einem guten Buch gemütlich zu machen? Kürzlich war in der Buchhandlung Ute Hentschel der Hamburger Ecco-Verlag zu Gast (wir berichteten), und Tabea Worthmann und Magdalena Mau stellten ihre Lieblingstitel vor. Wir hatten versprochen, dies unseren Lesern nicht vorzuenthalten. Auf geht’s!

Maria Jansen: „Schura“

Ihre vier großen Brüder sind für sie „die Herrscher des Nordens“, ihr Vater ist „groß und unförmig“, ihre Mutter „zäh wie ein nasses Streichholz“: Schura wächst in Karelien auf und ist auf das engste mit ihren Brüdern verbunden, die Erziehung und Vorbildfunktion übernehmen. Sie sind ihre Verbündeten und Wegweiser. Doch dann verschwindet Kostja. Ein Einschnitt, ein Verlust, der Folgen für alle hat. Schura wird zu einer zornigen und abweisenden jungen Frau. Doch dann kommt es zu einem Wiedersehen – und der Chance, sich der Trauer zu stellen. Maria Jansen erzählt in leisen Tönen, lotet Zwischenschichten aus, guckt genau hin.

Meg Mason: „Was wir wollen“

Man glaubt, sie müsste glücklich sein: Martha ist mit ihrer großen Liebe Patrick verheiratet, ist Ende 30, überlegt, ob sie Kinder will. Doch Martha fällt das Leben schwer. Sie hinterfragt viel, fühlt sich anders als die anderen. An ihrem 40. Geburtstag eskaliert die Situation, und Patrick verlässt sie. Alles auf Anfang?

Elin Wägner: „Die Sekretärinnen“

Vier jungen Frauen leben in einer WG in Stockholm; sie arbeiten in der Großstadt; sie erleben Glück und Freiheit ebenso wie sexuelle Übergriffigkeit und ungleiche Bezahlung: Das Buch der schwedischen Autorin liest sich wie ein aktueller Roman. Tatsächlich aber ist er 1908 erschienen. Eine Wiederentdeckung, die auch etwas Erschreckendes hat: Hat sich die Situation der Frauen so wenig geändert? In Deutschland ist der Roman nun erstmals erschienen. Und bei aller Nachdenklichkeit über Gleichberechtigung und mangelnden Fortschritt liest er sich witzig, kurzweilig, temporeich.

Rebecca Pert: „Raue Wasser“

Die atemberaubende Kulisse der Shetland-Inseln bildet die Kulisse des Romans, der von Jane erzählt. Sie arbeitet in einer Fischfabrik, führt ein zurückgezogenes Leben und lässt mit Mike seit langer Zeit wieder einen Menschen näher an sich heran. Doch dann wird ihre Mutter tot aufgefunden: Sie verschwand, als 20 Jahre zuvor Janes kleiner Bruder starb. Janes vorsichtiges Glück wird von diesen Erinnerungen erschüttert, alte Wunden brechen auf. Ein traurigschöner Roman über Schicksalsschläge, Familie, Vergangenheit und Neuanfang.

Bianca Nawrath: „Iss das jetzt, wenn du mich liebst“

Die junge Berlinerin Kinga will heiraten. Und zwar ihren Freund Mahmut, mit dem sie bereits seit einigen Jahren Wohnung und Weltansichten teilt. Das Problem: Kingas Eltern wissen nichts von der Beziehung ihrer Tochter. Im Elternhaushalt gilt die Heilige Dreifaltigkeit von Papst, Wodka und Gulasch. Kingas Eltern sind, um den gemeinsamen Kindern mehr Perspektiven zu ermöglichen, von der polnischen Provinz Oppeln in eine Berliner Platte gezogen. Kurzerhand muss Mahmut in der alten Heimat Polen antreten und sich beweisen – ein Aufeinanderprallen der Kulturen, bei dem nicht nur Omas Flaki für Magenschmerzen sorgt. Nawrath schreibt locker und unterhaltend und verhandelt doch gewichtige Themen: die Frage nach Herkunft, Heimat, Identität.

