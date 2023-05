DRK-Kita in Sträßchen nimmt immer mehr Gestalt an

Für 92 Kinder wird das ehemalige Gelände des Megaphons zur Kindertagesstätte umgebaut. Dafür rückte jetzt sogar ein Schwertransport aus dem Schwarzwald an.

Von Anja Wollschlaeger

Burscheid. Zurzeit werden auf der Baustelle für die DRK-Kita in Sträßchen die aus Holz gefertigten Wände aufgestellt. Sie kommen per Schwertransport aus dem Schwarzwald nach Burscheid. Laut dem DRK mussten dafür teilweise sogar Straßen gesperrt werden. Noch im Mai soll dann die neue Kindertagesstätte samt Raumaufteilung erkennbar sein. Doch bis zur Eröffnung im Sommer 2024 ist es noch ein weiter Weg, an dem zahlreiche Gewerke beteiligt sein werden.

Ab Sommer kommenden Jahres sollen auf dem ehemaligen Gelände des Jugendzentrums Megaphon 92 Kinder die Einrichtung besuchen. Das Jugendamt hatte in seinen Berichten im Jugendhilfeausschuss deutlich gemacht, dass im laufenden Kita-Jahr einige Kinder bei der Suche nach einem Kita-Platz leer ausgegangen sind.

Der Bedarf kann mit den bisherigen Plänen nur knapp gedeckt werden

Auch die Prognosen des Amtes zeigen, dass der Bedarf wohl nur knapp mit der neuen Kita in Sträßchen gedeckt werden kann. Die 50 zusätzlichen Plätze in Sträßchen werden demnach dringend gebraucht. Eine Beobachtung, die auch Kita-Leiterin Tatjana Schenk teilt: „Man sieht den Eltern die Anspannung an, wenn sie sich unsere Kita ansehen.“

Für die Kita-Anmeldungen hat das Jugendamt das Portal-Little Bird eingerichtet. Eltern geben dort den Betreuungsbedarf ihres Kindes ein und können bis zu fünf Wunsch-Kindertagesstätten auswählen. Einige Verträge für das kommende Kindergartenjahr hat Schenk schon geschlossen: „Wir haben in diesem Jahr viele Vorschulkinder. Als wir vor drei Jahren angefangen haben, waren sie unsere Jüngsten.“ Darüber hinaus wird sie Plätze erst belegen können, wenn Räume und Personal vorhanden sind.

Offenes Konzept soll nach dem Umzug weitergeführt werden

Im Laufe des kommenden Jahres sollen dann noch viele Kinder einen Platz bekommen. Einige von ihnen sollen auch eine Gruppe für unter Dreijährige im „Dörfchen im Sträßchen“ besuchen. Anmeldungen dafür sind aber noch nicht möglich. Wer sich für einen solchen Platz interessiert, kann sich per E-Mail bei Tatjana Schenk vormerken lassen. Das offene Konzept soll auch nach dem Umzug weitergeführt werden. Die Kleinsten bekommen einen Nestbereich für sich.

Einrichtungsleiterin Tatjana Schenk ist manchmal auch in diese Baustelle involviert. Sie sagt: „Es geht dann um Fragen, wie die Waschbecken. Wir haben uns für Waschbecken auf zwei Ebenen entschieden. Es soll auch eine Wasserspielecke im Bad geben.“ Als Pädagogin meint sie: „Wir Erwachsenen staunen immer, wenn wir neue Räume sehen. Aber für Kinder steht die Funktion im Vordergrund.“

Das Motto der Kita-Planung ist „Ein Dörfchen für Sträßchen“, hatte Architektin Beate Niefanger im Jugendhilfeausschuss 2021 erläutert. Der Bau wird geprägt von mehreren verschiedenfarbigen Häuschen, die durch einen Flachdachbereich miteinander verbunden sind. In Blau ist etwa der Mehrzweckraum geplant, der an den roten Essbereich angrenzt. Unter dem Flachdach verbergen sich Verwaltungs- und Versorgungsräume.