Das wird getan, damit Kinder in Kitas sicher sind

Luca Schwarzer, Abteilungsleiter beim LVR-Landesjugendamt, im Gespräch.

Von Anja Wollschlaeger

Was sind Ihre Ziele in Bezug auf den Kinderschutz in Kitas?

Luca Schwarzer: Das Thema Kinderschutz ist in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus gerückt. Das gilt natürlich auch für uns als Landesjugendamt und insbesondere für meine Abteilung. Wir führen die Aufsicht über alle Kitas im Rheinland und verantworten somit den institutionellen Kinderschutz. Unser wichtigstes Ziel ist es, Kitas so zu beraten, dass die Rahmenbedingungen vor Ort Kinder bestmöglich vor Gewalt schützen. Kinderschutz zieht sich bei uns durch alle Arbeitsfelder. Nicht zuletzt sind wir bei Gefährdungen des Kindeswohls in einem ständigen Austausch mit den Kitaträgern und ergreifen schnell entsprechende Maßnahmen.

In letzter Zeit berichten Medien über mehr Verdachtsfälle von Kindeswohlgefährdung deutschlandweit. Mit wie vielen Fällen von möglicher Gewalt in Kitas haben Sie in ihrer Abteilung pro Jahr zu tun? Steigen die Zahlen auch im Gebiet des LVR?

Schwarzer: In der Tat werden uns durch die Kitaträger vermehrt Ereignisse gemeldet, die geeignet sind, das Kindeswohl zu gefährden. Hierbei geht es nicht immer um Gewalt, sondern teilweise auch um pädagogisches Fehlverhalten. Ob tatsächlich ein kindeswohlgefährdendes Ereignis vorlag, klärt sich dann erst im weiteren Verlauf. Im Jahr 2021 haben wir von den Trägern der Kitas im Rheinland in der Kategorie „Sexuelle Übergriffe/Gewalt“ 76 und in der Kategorie Körperliche Übergriffe/Körperverletzung 133 Meldungen erhalten. Wichtig für die Einordnung: Die beiden Kategorien beinhalten grundsätzlich auch Vorfälle, die unter Kindern stattgefunden haben. Jede Meldung wird von den Fachkräften der Aufsicht geprüft, und der Träger wird beraten. Soweit erforderlich, machen wir von unseren rechtlichen Handlungsmöglichkeiten Gebrauch.

Viele Träger haben sich inzwischen Regeln für ihr Vorgehen bei Verdachtsfällen von Gewalt in Kitas gegeben. Sind solche Regeln hilfreich?

Schwarzer: Jede Kita muss ein einrichtungsbezogenes Schutzkonzept vorweisen, in dem präventive und reaktive Aspekte geregelt werden. Die Erfahrungen unserer Arbeit zeigen, dass Mitarbeitende in Kitas und die Träger besser mit Unklarheiten und Spannungen in Verdachtsfällen umgehen können, wenn sie sich mit dem Thema Gewalt regelmäßig auseinandersetzen und Verfahrensabläufe sowie Zuständigkeiten für den Ernstfall regeln. Trotz Spannungen und Unsicherheiten als Kita und Träger handlungsfähig zu bleiben, ist herausfordernd. Umso wichtiger ist, dass im Ernstfall Prozesse geregelt sind und auf ein Netzwerk von unterstützenden internen sowie externen Stellen zurückgegriffen werden kann.

Die Caritas-Kita ist Burscheids größte Kita. Rund 100 Kinder besuchen die Einrichtung. Wie sollten die Eltern von Kindern, die wahrscheinlich nicht betroffen sind, mit der Situation umgehen?

Schwarzer: Wichtig ist vor allem, dass mit den Unsicherheiten offen umgegangen wird. Gegenüber den Mitarbeitenden und dem Träger sollten Möglichkeiten bestehen, die offenen Fragen und die Sorgen anzusprechen. Dies kann persönlich durch einzelne Eltern selbst, durch den Elternbeirat der Kita oder in anderer Form geschehen. Im Dialog zu bleiben, ist hier sehr wichtig. Auch können Beratungsstellen oder andere Experten für Krisenintervention eine moderierende Hilfe sein. Wichtig ist, dass alle Eltern die Möglichkeit haben, Sorgen, Ängste, Befürchtungen und Wünsche mitzuteilen.

Was tut der LVR, damit Kinder in Kitas sicher aufgehoben sind?

Schwarzer: Das LVR-Landesjugendamt Rheinland setzt sich in vielfältiger Weise für das Kindeswohl im Rheinland ein. Neben Arbeitshilfen, Fortbildungen und Fachtagen bieten wir öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe im Generellen und bezogen auf den Einzelfall Beratung an. In der Aufsicht heißt das konkret, dass wir Trägern beispielsweise eine Arbeitshilfe zur Erarbeitung des Schutzkonzeptes bereitstellen, im Rahmen von Betriebserlaubnisverfahren stets für das Thema sensibilisieren und den gesetzlichen Standard prüfen. Fortbildungen für Fachberatungen gehören ebenso dazu, wie die Beratung und Prüfung (vor Ort) im Ernstfall. Zusätzlich bestehen viele Schnittstellen zu anderen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe, um das Kindeswohl im Gesamten zu betrachten. Hier sind die Akteurinnen und Akteure des individuellen und des institutionellen Kinderschutzes im LVR gut vernetzt.

An wen können sich Eltern oder Angehörige wenden, wenn sie den Verdacht haben, dass ein Kind in einer Kita schlecht behandelt wird?

Schwarzer: Vorrangig sollten sich die Eltern an den Träger, die Leitung oder die Mitarbeitenden der Kita wenden. Auch der Elternbeirat ist eine Option. Für das Beschwerdemanagement in der Kita wurde sich in den letzten Jahren – auch im Rahmen des Kinderschutzes – auf unterschiedlichen Ebenen stark gemacht. Jede Kita muss über Möglichkeiten der Beschwerde verfügen. Die Möglichkeit, sich zu beschweren und seine Meinung zu sagen, sollten neben den Eltern in erster Linie die Kinder selbst haben. Hier gilt es, nicht auf die Beschwerde zu warten, sondern bei Kindern wie bei Eltern Angebote zu schaffen, die eine Beschwerde oder das Äußern eines Wunsches niedrigschwellig zulassen. Was der richtige Weg ist, hängt jedoch immer von den Gegebenheiten vor Ort und dem Einzelfall ab.

Zur Person

Luca Schwarzer hat am 1. Dezember die Leitung der Abteilung für den Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen im LVR-Landesjugendamt übernommen. Der Vater von zwei Kindern studierte Sonderpädagogik, Öffentliches Recht und Europäische Ethnologie und hat ein Zweitstudium in Philosophie und Political and Social Studies abgeschlossen.