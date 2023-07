Die Premiere des Sommercamps ist geglückt

Burscheider TG und Sportjugend Rhein-Berg hatten erstmals gemeinsam ein Programm auf die Beine gestellt.

Von Lena Spataro

Burscheid. Kurz nachdem eigentlich die Hallenferien der Hugo-Pulvermacher-Halle am 10. Juli offiziell begonnen hatten, wurde in dieser noch einmal kräftig Gas gegeben. Eine Woche voller Spiel, Spaß und Sport standen während des einwöchigen Sommercamps der Burscheider Turngemeinde (BTG) auf dem Programm. Beim großen Abschluss am Freitagmittag war in der Turnhalle dann nichts anderes mehr zu hören als lautes Kinderlachen und das Quietschen der Gummisohlen auf dem Hallenboden. Dabei richteten die BTG 1867 und der Kreissportbund Rhein-Berg das Sommercamp für Kinder und Jugendliche in diesem Jahr zum ersten Mal gemeinsam aus.

Insgesamt 34 Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren nahmen an der Premiere des Sportcamps in Burscheid teil. Nele Heihaus, Sportleiterin des Camps, zog zufrieden Bilanz, obwohl letztendlich noch einige Plätze mehr hätten besetzt werden können: „In den Nachbarstädten haben wir bereits mehrfach Sommercamps angeboten, aber auch hier haben die Kinder super mitgemacht und konnten sich richtig auspowern. Die Woche hat sie energietechnisch sicherlich gut ausgelastet.“

Jeden Morgen ging es um 9 Uhr los, dann wurde die Gruppe aufgeteilt und konnte für zwei Stunden eine neue Sportart kennenlernen.

Mia (9) spielt bereits seit einiger Zeit Handball im Verein. Dabei weiß die 9-Jährige nach dieser Woche noch einmal besser, wo ihre Stärken und Schwächen liegen: „Ich habe gelernt, dass mir Badminton einfach nicht so liegt.“ Das Schwimmen im Vitalbad, der Hip-Hop-Kurs oder die Schnupperstunde Beachvolleyball kamen dafür wesentlich besser an.

Außerdem hat Mia während der Woche einige neue Freunde gefunden. Darunter Nina (10). Für die beiden blonden Mädchen war das Camp eine gelungene Abwechslung, bevor für sie in drei Wochen die Schule wieder anfängt. „Heute machen wir noch einen Wettbewerb. Dabei können sogar unsere Eltern zugucken“, sagte Mia. Ihre neue Freundin Nina fügte hinzu: „Und zum Schluss kriegen wir alle Urkunden.“

Neben den Urkunden haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Trinkflaschen und Brotboxen bekommen. Außerdem gab es jeden Mittag um 12 Uhr ein gemeinsames Mittagessen. Im Anschluss daran ging es mit dem Sportprogramm weiter. Um 15 Uhr war für den jeweiligen Tag Schluss. „Wir haben jeden Tag zwei Sportarten ausprobiert. Dadurch konnten die Kinder sehen, was ihnen mehr oder weniger Spaß macht“, erklärte Nele Heihaus.

+ Die neunjährige Mia (l.) und die ein Jahr ältere Nina hatten eine Woche großen Ferienspaß. © Doro Siewert

Das Sommercamp wurde durch das Förderprogramm Bewegungsoffensive des Landessportbundes NRW unterstützt. Nur so und durch die vielen Kooperationspartner der BTG konnte das bunte Sportprogramm möglichst kostengünstig für die teilnehmenden Familien angeboten werden. „Im Schützenverein konnten einige Kinder Badminton spielen. Unsere Halle wäre dafür zu klein“, sagte Beate Scheurlen. Und weiter fügte die Geschäftsführerin der BTG hinzu: „Auf den Anlagen des Burscheider Tennisclubs Grün-Weiß durften wir dank unserer Kooperation ebenfalls spielen.“

+ Nele Heihaus war die Leiterin des Sommercamps. In der Sportwoche konnten die Kinder täglich in zwei Sportarten schnuppern. © Doro Siewert

Ob das Sommercamp in diesem Ausmaß nächstes Jahr wieder stattfinden wird, bleibt eine Frage der Finanzierung. Bisher haben Eltern für die gesamte Woche 39 Euro bezahlt. Für die Vielzahl an Aktivitäten, die die Kinder kennenlernen konnten, reiche das jedoch nicht. „Allein der Bus, mit dem wir für die Kanutour an die Bever gefahren sind, hat 670 Euro gekostet“, erklärte Scheurlen. Weniger soll es aber auch nicht sein. Das Sportprogramm wurde bewusst bunt, ausgefallen und geschlechtsneutral ausgewählt.

Das Konzept ging auf. So war gerade die Kanutour auf der Bever eines der großen Highlights des Camps, dem stimmten auch Mia und Nina zu. Die beiden Mädchen hoffen sehr darauf, im nächsten Jahr erneut die Möglichkeit zu bekommen, am Sommercamp der BTG und des Kreissportbundes teilzunehmen.

Termine

Am 19. August lädt die Burscheider Turngemeinde zum Familiensporttag ein. In der Halle auf dem Schulberg werden ab 14 Uhr halbstündige Workshops angeboten. Ob Basketball, Judo oder Step Aerobic – es sollte für jeden etwas dabei sein. Anschließend können sich die Teilnehmer über Hüpfburg und Grillfest an der Pulvermacher-Halle freuen.