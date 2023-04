53-jähriger Burscheider mit Stichverletzungen ins Krankenhaus geflogen

Polizei

Vorwurf der schweren Körperverletzung nach Vorfall am Mittwoch in Hilgen. Vermeintlicher Täter hat sich inzwischen gestellt.

Burscheid. Ein 53-jähriger Burscheider ist am Mittwochvormittag per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Er war mit drei blutenden Stichverletzungen auf einem Treppenabsatz vor einem Gebäude an der Kölner Straße gefunden worden.

Gegen 10.40 Uhr seien Polizei, Rettungsdienst und Notarzt nach Hilgen alarmiert worden, teilt die Polizei am Donnerstag mit. Vor Ort fanden sie das Opfer blutend, aber ansprechbar auf einer Treppe.

Der Burscheider sei daraufhin in ein Krankenhaus geflogen worden, wo sich seine Verletzungen als nicht lebensgefährlich herausstellten.

Weder Tatmittel noch möglicher Täter seien zu diesem Zeitpunkt aufzufinden gewesen, heißt es weiter. Einige Stunden später stellte sich der vermeintliche Täter dann aber auf einer Bundespolizeiwache in Köln.

Was ist über den vermeintlichen Täter bekannt?

Der mutmaßliche Täter ist ein 51-jähriger Burscheider. Er wurde zur Polizeiwache Bergisch Gladbach verbracht, die er später wieder verlassen konnte.

Der Bergische Volksbote hatte bereits am Mittwoch berichtet, dass ein Hubschrauber nach einem Einsatz an der Ecke Kölner/Witzheldener Straße gelandet war. Den Einsatz hatte die Kreispolizei auf Anfrage auch bestätigt, da allerdings noch eingeschränkt: „Es sah dramatischer aus, als es war.“

Es habe eine Auseinandersetzung zwischen zwei Parteien gegeben, bei dem eine Person mit einem Gegenstand verletzt worden sei, hieß es weiter. Da war noch nicht bekannt, dass es sich um eine Messerattacke gehandelt hatte.

Was ist über die Hintergründe der Tat bekannt?

Inzwischen ist klar: Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung. Hintergründe und Ablauf der Tat seien bislang unklar. nal/tl