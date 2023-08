Streit geht weiter - Anwohner nehmen Einladung nicht an

Zoff um Bewegungsparcours des Stadtsportverbands Burscheid. Mit Plakaten machen die Anwohner klar, was sie davon halten.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. An ihren Balkons und am Zaun, der Grundstück und Haus abschirmt, hatten die Bewohner Zettel und Transparente aufgehängt, auf denen sie klarmachten, was sie von dem unmittelbar vor und unter ihnen gelegenen Projekt halten: nämlich nichts. „Sport ja, aber nicht hier“, war da zu lesen. „Wir brauchen keinen zusätzlichen Jugendtreff“.

„Soziale Kontrolle, kümmert euch selbst darum.“ Bereits vor seiner Einweihung hatte der neue Bewegungsparcours für Schlagzeilen gesorgt, standen sich Anwohner und Stadtsportverband Burscheid unversöhnlich gegenüber.

Dazu: Bewegungsparcours beunruhigt Anwohner

Der Stein des Anstoßes: Acht Sportgeräte auf einem schmalen Grundstück zwischen einem Haus an der Montanusstraße und der Trasse. Die Anwohner befürchten Lärm zum einen, die Etablierung eines Szenepunktes zum anderen. Zur Einweihung am Freitagabend hatte Bodo Jakob, Vorsitzender des Stadtsportverbands, die Hausbewohner eingeladen. Dieser Einladung folgten die Bewohner nur indirekt: Zu Schnittchen und Grußworten mochten sie sich nicht unter die Gäste mischen – verfolgten von Balkon oder Terrasse aber aufmerksam das Geschehen.

Gekommen waren durchaus hochrangige Gäste, auch wenn NRW-Innenminister Herbert Reul hatte absagen müssen. Landrat Stephan Santelmann war ebenso an der Trasse erschienen wie der frühere oberbergische SPD-Bundestagsabgeordnete und heutige Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes, Friedhelm Julius Beucher, wie der Vorsitzende des Kreissportbunds Rhein-Berg, Uli Heimann, wie Yvonne Kolbe vom Gesundheitsmanagement der Firma Tenneco, wie Sabine Claßen, zuständig für die Burscheid-Stiftung der Kreissparkasse Köln, wie Celine Zahn von Leader-Bergisches Wasserland und wie Bürgermeister Dirk Runge. Noch sei der Bewegungsparcours nicht nutzbar, begrüßte Bodo Jakob die Gäste: Es sei eingesät worden, der Rasen brauche noch etwas Zeit. „Natur ist nicht planbar.“ Am Multifunktionstrainer war jedoch Rollrasen ausgelegt worden, so dass die beiden Übungsleiterinnen Sabine van der Heide und Conny Emmerich demonstrieren konnten, wie die Geräte genutzt werden sollen.

„Wir wollen Bewegungsverführung schaffen in unserer bewegungsarmen Zeit“, hob Bodo Jakob hervor und blickte mit den Gästen auf die „Herzensangelegenheit“ zurück, deren erste Planungen 2017 begannen. Jakobs Hoffnung: mit dem Parcours einen niedrigschwelligen Zugang zu den Vereinen zu eröffnen. Denn diese sollen die Sportgeräte ebenso nutzen wie vorbeiradelnde Biker und Spaziergänger, wie die Bewohner des Altenzentrums auf der Schützeneich, wie Menschen mit Handicap oder Mitarbeiter umliegender Firmen – und das unter Anleitung von zertifizierten Trainern. „Wir wollen“, unterstrich Jakob, „Bewegung nachhaltig verankern.“

Auf die Sorgen der Anwohner ging er in seiner Ansprache nur kurz ein: Bei sachgemäßer Nutzung der Geräte gebe es keinen Lärm; für einzelne Geräte habe man eine zusätzliche Dämpfung nachgeordert. Dass der Standort zum Treffpunkt werden könnte, hatte Jakob bereits vor der Einweihung ausgeschlossen. „Gerade weil alles so gut einsehbar ist, ist an dieser Stelle die soziale Kontrolle groß. Niemand lässt sich dort nieder, wo er sich ständig beobachtet fühlt“, hatte er im Gespräch mit dem Bergischen Volksboten betont.

Die Anwohner indes fürchten, dass über den Zaun hinweg in ihre Wohnungen hineingespäht und ausgekundschaftet wird, wann jemand im Urlaub ist. Die Stadt hatte dazu Baumpflanzungen angekündigt, was Anwohnerin Petra Grad kritisch sieht: „Die Wohnungen im Parterre sind ohnehin schon dunkel. Jetzt sollen sie noch weiter verschattet werden?“

Zahn, Runge und Beucher betonten in ihren Grußworten, wie wichtig es sei, dass das Projekt allen Menschen zugänglich sei. Beucher: „Inklusion ist Teilhabe. Natürlich können Menschen mit ihrem Theraband Übungen auch zu Hause machen. Aber genau darum geht es ja für behinderte und gehandicapte Menschen: Dass sie rauskommen.“

Genutzt werden darf die Anlage nur bis 21 Uhr. Auch das hatten die Anwohner kritisch hinterfragt: Wer das kontrolliere und umsetze? „Mit unserem Schild hat das Ordnungsamt eine Handhabe“ erklärte Jakob und verwies auf die dem entsprechende Beschriftung auf der gerade feierlich enthüllten Tafel. „Und wenn das Ordnungsamt nicht im Dienst sein sollte, ist es die Polizei. Das ist in unserem Rechtsstaat geregelt. Wir leben ja nicht im rechtsfreien Raum.“

Bürgermeister Dirk Runge signalisierte im Gespräch am Rande Verständnis für beide Seiten – für die Anwohner und den Stadtsportverband. „Ich bin aber zuversichtlich, dass wir hier eine vernünftige und gute Nachbarschaft hinkriegen. Man muss sich verständigen.“

Den Wunsch nach einem direkten Gespräch am Runden Tisch äußerte auch Petra Grad. Einen dem entsprechenden Vorstoß hat ein Burscheider gewagt, der erst einmal ungenannt bleiben wollte: Er schlug eine Mediation vor. Seine Begründung: „Niemand hat etwas von Rechtsstreitigkeiten unter zunehmend verhärteten Positionen.“ Das sieht Anwohnerin Petra Grad ähnlich: „Der Schritt vor Gericht wäre das letzte Mittel.“