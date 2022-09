Betrunkene Radfahrerin landet im Graben

Polizei

Die 39-Jährige wurde leicht verletzt.

Burscheid. Nur leicht verletzt wurde am frühen Samstagmorgen eine 39-jährige Frau bei einem Alleinunfall in Burscheid. Das teilte die Polizei am Samstagvormittag mit.

Die Leverkusenerin befuhr auf dem Nachhauseweg die Straße Handerfeld in Richtung Dierath als sie ins Schwanken geriet und in den Straßengraben stürzte. Grund dafür war vermutlich ihr vorheriger Alkoholgenuss - ein Atemalkoholtest ergab später einen Wert von 1,2 Promille.

Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht, so dass sie in einem nahegelegenen Krankenhaus ambulant behandelt werden musste. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

