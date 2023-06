Burscheid beherbergt 143 Geflohene aus der Ukraine

Die Lage ist entspannt. In städtischen Unterkünften sind nur noch 32 Kriegsflüchtlinge untergebracht.

Burscheid. Regelmäßig einmal im Quartal legt die Kämmerei Zahlen vor: Da geht es um die Pandemie und ihre Auswirkungen, um Flüchtlingszahlen und Zuweisungen. Im Stadtrat war nun, nachdem Kämmerin Helga Lagotzky in den Ruhestand gegangen ist, ihre Nachfolgerin Ulrike Detering zur Stelle.

„Es ist das letzte Mal, dass ich über Corona berichte“, leitete sie ihren Vortrag ein. Die Pandemie sei vorbei, der Löwenanteil des Förderprogramms „Aufholen nach Corona“ sei abgearbeitet: „Das Gleiche gilt für das Starkregenereignis vom Juli 2021.“ In diesem Zusammenhang sei nur noch die Böschungssicherung am Baubetriebshof in der Mache.

143 Flüchtlinge aus der Ukraine halten sich aktuell in der Stadt auf: „Das sind 25 weniger als zum Zeitpunkt 31. Dezember“, verglich Detering. In den städtischen Unterkünften seien 32 Flüchtlinge untergebracht – zwölf weniger als Ende 2022. Von den Flüchtlingen seien 17 noch Schüler: Damit sei auch diese Zahl um 22 gesunken, so Detering. Ihr Fazit: „Die Lage ist entspannt, was vielleicht auch daran liegt, dass das Land in den Landeseinrichtungen schon sorgfältig sortiert.“

Ihre Erfüllungsquote hat die Stadt – und das betrifft nun die Flüchtlinge aus allen Ländern – noch nicht erreicht. „Wir müssten noch 153 Menschen aufnehmen, um die Quote zu erfüllen“, unterstrich Detering. „Uns sind auch bereits weitere Zuweisungen angekündigt worden.“

Zum Hintergrund: Die Zuweisung der Flüchtlinge erfolgt in NRW durch die Bezirksregierung Arnsberg. Sie richtet sich nach einem Verteilschlüssel, der alle Städte und Gemeinden gleichsam berücksichtigt. Einberechnet wird hierbei etwa der Einwohneranteil der Gemeinden an der Gesamtbevölkerung (Einwohnerschlüssel) und der Flächenanteil der Gemeinde an der Gesamtfläche (Flächenschlüssel).

Die Städte und Gemeinden melden zudem der Bezirksregierung Arnsberg monatlich die von ihnen in der Vergangenheit aufgenommenen Flüchtlinge. Aus den Meldungen und dem Verteilschlüssel wird dann für jede Stadt und Gemeinde berechnet, wie viele Flüchtlinge sie aktuell aufnehmen muss.

Landeszuweisung: Dritte Tranche in 2023 geschoben

Im 1. Quartal habe man rund 55.000 Euro in Sachen Flüchtlinge ausgeben, listete Detering weiter auf. Das sei auch kein Problem gewesen: „Wir haben die 3. Tranche aus 2022 in 2023 gebucht.“ Heißt: Man hat Geld gespart und Teile der Landesförderung aus dem Vorjahr in 2023 geschoben.

„Insgesamt haben wir rund 412.000 Euro Landeszuweisung bekommen“, berichtete Detering, die dennoch leise Kritik übte: „Eine zuverlässige Planung ist nach wie vor nicht möglich. Denn das Land schüttet einfach dann Geld aus, wenn es welches hat.“