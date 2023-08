Im Rahmen des Artenschutzprogramms der Nabu gibt es am 18. August eine Fledermaus-Exkursion.

Rhein-Berg. Seit zehn Jahren setzen die Biologischen Stationen im Wuppergebiet und der Wupperverband gemeinsam Projekte zu Artenschutz und Artenvielfalt um. Zum Jubiläum ihres Umweltnetzwerks haben die Kooperationspartner gemeinsam ein Programm mit zehn Exkursionen und Wanderungen vorbereitet. Das Veranstaltungsprogramm ist online zu finden unter www.wupperverband.de.

Am Freitag, 18. August, geht es bei einer Fledermaus-Exkursion an die Diepen-Talsperre in Leichlingen. Die Exkursion der Nabu-Naturschutzstation Leverkusen-Köln startet um 20.30 Uhr am Parkplatz am Ende der Diepentaler Straße und dauert 1,5 Stunden. In früheren Jahren war das Diepental von einer Talsperre geprägt. Die Talsperre, die im Privatbesitz ist, wurde vor einigen Jahren abgesenkt. Geplant ist durch den Wupperverband eine Renaturierung des Murbachs, der die Talsperre speist. Bei der Exkursion wandeln die Teilnehmer auf den Spuren der Fledermäuse, die im Diepental eine große Aktivität entfalten. Die Exkursion richtet sich an Erwachsene. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich unter: info@nabu-bslk.de. fbu

Lesen Sie auch: Junger Turmfalke fährt blitzschnell alle Landeklappen aus