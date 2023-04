Kostenlos für einen Monat: Familien können Transport-E-Bike testen

Angebot des ADFC Rhein-Berg/Oberberg.

Von Stephan Singer

Burscheid. Ein Projekt zur umweltfreundlichen Mobilität und Nachhaltigkeit hat der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Rhein-Berg/Oberberg ins Leben gerufen: Ein Kindertransport-Fahrrad wird jungen Familien für einen Monat kostenlos zur Erprobung überlassen.

Bernhard Werheid, erster Vorsitzender des Vereins und Ideengeber, erzählt: „Wir wohnen in der Nähe einer Schule, da entsteht täglich viel Verkehr, Lärm und Stress, wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto zum Unterricht fahren. Ich habe mir gedacht, es wäre doch toll, wenn alle mit dem Fahrrad in die Schule kämen“. Nicht jeder indes will oder kann sich ein Kindertransport-Rad sofort anschaffen. Durch das kostenlose Angebot des ADFC Rhein-Berg-Oberberg haben Familien die Möglichkeit zu einem unverbindlichen Test.

Werheid informiert, dass sich der Verein für das Modell „Chike e-kids“ entschieden habe. Er beschreibt, dass in der Kabine aus stabilen Aluminiumrohren zwei Kinder sitzen können. Sie seien durch Fünfpunkt-Gurte optimal in den gepolsterten Sitzen gesichert. Auch ein „Maxi-Cosy“ könne auf dem Sitz befestigt werden. Durch ein großes Panorama-Fenster haben die Kinder die Umgebung im Blick und sind komplett vor Regen geschützt. Für heiße Sommertage gibt es eine Netzabdeckung für die Kabine.

Das Transport-Fahrrad habe drei Räder, so dass es nicht umkippen könne, und verfüge über ein gefedertes Neigefahrwerk. „Das hat sich schon bei meinem Alltags-Lastenrad bewährt, da kann man auch auf schlechten Straßen oder unbefestigten Wegen sicher und gut mit fahren“, sagt der passionierte Radfahrer: „Das Rad wiegt mit Akku 38 Kilo. Ausgestattet ist es mit einem Mittelmotor.“

Hoffnung: Mehr Umstiege, weniger Autos auf der Straße

Der ADFC-Vorstandsvorsitzende weist darauf hin: „Bei jedem Projekt gibt es potenzielle Gefahren und Herausforderungen. Jeder Verkehrsteilnehmer geht heutzutage ein Risiko ein, egal ob zu Fuß, mit dem Auto oder eben dem Lastenrad.“ Aber gerade der Umstieg auf das umweltfreundliche Fahrrad, betont Werheid, führe dazu, mehr Autos von der Straße zu bekommen und somit die Fortbewegung insgesamt zu verlangsamen, sicherer zu machen und die Aufenthaltsqualität in den Städten zu erhöhen.

Wer Interesse an der Erprobung des Kindertransport-Fahrrads hat, meldet sich per E-Mail an lastenrad@adfc-berg.de. „Wir setzen uns dann mit den Interessenten in Verbindung“ verspricht Werheid.