73-Jähriger stürzt mit Lastwagen auf die Seite

Arbeitsunfall

+ © Doro Siewert © Doro Siewert

Der Fahrer konnte sich selbst aus der Fahrerkabine befreien.

Nach einem Unfall in Burscheid ist ein 73-Jähriger am Donnerstag mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Der Burscheider war als Fahrer eines Kipplasters beim Entladen mit dem Fahrzeug auf die Seite gekippt. Auf dem uneinsichtigen Ladeplatz in der Ortschaft Grünscheid entdeckte ihn der in diesem Moment vorbeikommende Burscheider Briefträger, Hartmut Voss, der sofort die Feuerwehr alarmierte und dem Unfallopfer half.

Der Fahrer konnte sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte aus der Fahrerkabine befreien. Ein Notarzt versorgte den Verletzten vor Ort. Die Feuerwehr sicherte auslaufendes Öl. Die Polizei nahm den Arbeitsunfall auf. Die Verletzungen sind dem Vernehmen nach nicht lebensbedrohlich. woa