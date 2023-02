40-Jährige fährt mit Pkw frontal gegen Baum

Unfall

+ © Uli Preuss (Symbol) Rettungskräfte brachten die Verletzte ins Krankenhaus. © Uli Preuss (Symbol)

Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nicht bestehen.

Burscheid. Eine Autofahrerin ist am Mittwoch bei einem Unfall auf der Straße Irlermühle schwer verletzt worden.



Laut Polizei kam die 40-jährige Burscheiderin aus bislang unbekannten Gründen mit ihrem Mazda nach links von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Baum.



Passanten alarmierten den Rettungsdienst und die Fahrerin wurde umgehend miteinem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht bestanden

haben.



Der Schaden am Pkw beträgt nach erster Einschätzung mehrere tausend Euro. Er wurde nach durchgeführter Unfallaufnahme abgeschleppt. red

