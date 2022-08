Bürgermeister Runge wird zum VHS-Botschafter

Volkshochschule hat zum kommenden Semester eine neue Image-Kampagne gestartet.

Burscheid. Anfang September geht´s wieder los, dann startet die Volkshochschule (VHS) Bergisch Land, die Kurse in Burscheid, Wermelskirchen und Leichlingen anbietet, ins neue Semester. Mit vier Botschafterinnen und Botschaftern, einer frischen Kampagne und vielen neuen Kursen richtet sich die VHS Bergisch Land dazu komplett neu aus. „Mit dem Start des neuen Herbst-/Winterprogramms wollen wir die VHS von ihrem etwas in die Jahre gekommenen Image befreien und mit einer Fülle an zusätzlichen Angeboten viele neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die vielfältigen und spannenden Kurse begeistern“, sagt VHS-Leiter Eric Hausherr. Erst im April hat er die Leitung der Volkshochschule übernommen und nicht nur Konzepte für die modernere Ausrichtung entwickelt, sondern auch das Angebot an Kursen um etwa 20 Prozent erhöht.

Passend dazu konnte Eric Hausherr vier Botschafterinnen und Botschafter für die neue Kampagne gewinnen: Bürgermeister Dirk Runge aus Burscheid, Bürgermeisterin Marion Lück aus Wermelskirchen, Bürgermeister Frank Steffes aus Leichlingen und Dorothea Hoffrogge von der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“.

Auf ihren Plakaten, die in allen öffentlichen Gebäuden aufgehängt werden, um Werbung für die VHS zu machen, verraten die vier, auf welche Kurse sie sich im Herbst besonders freuen: So findet Dirk Runge die Idee toll, seine Englischkenntnisse beim Spazierengehen aufzufrischen; das ist bei den neu aufgelegten Formaten „Walk & Talk“ oder „Wald & Learn“ möglich.

VHS-Leiter Eric Hausherr hat außerdem alle Botschafterinnen und Botschafter für kleine Imagevideos für die VHS-Website und die Social-Media-Kanäle vor die Kamera geholt. „So wollen wir auch jüngere Menschen in den drei Standorten ansprechen, die sich bisher noch nicht für die VHS und das vielfältige Programm interessiert haben“, erklärt er. „Wir haben schließlich viel zu bieten: Wir starten im Herbst mit neuen Kursthemen, neuen Trainerinnen und Trainern, neuen Lernformaten, vielen Kooperationen und auch mit neuer Technik.“ Neben einem neuen PC-Raum werden ab sofort auch Smartboards in der Volkshochschule genutzt und auch ein Greenscreenstudio für eigene Online-Kurse und Web-Seminare.

Programm liegt als Druckexemplar aus

„Ganz nach dem Motto ,Man lernt nie ausʼ kann ich nur empfehlen, sich das tolle VHS-Programm mit vielen Weiterbildungskursen anzuschauen. Es ist bestimmt für jede und jeden etwas dabei, davon bin ich überzeugt“, sagt Burscheids VHS-Botschafter Bürgermeister Dirk Runge.

Ein Blick in das neue Programm lohnt sich also. Die Kurse beginnen ab dem 5. September. Ein späterer Einstieg ist selbstverständlich möglich. Das Programm ist als Druckexemplar an allen Auslegestellen in Wermelskirchen, Burscheid und Leichlingen erhältlich und natürlich auch online.

vhs-bergisch-land.de