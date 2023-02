Bürgermeister kämpft tapfer um den Schlüssel

Narren und Närrinnen stürmten das Rathaus, das eigentlich das Schützenhaus ist.

Von Tanja Alandt

Burscheid. Der Rathausschlüssel ist wieder in den richtigen Händen: Pünktlich um 13.11 Uhr stürmten zahlreiche Närrinnen und Narren das „Rathaus“, das traditionell an Weiberfastnacht vom Schützenhaus an der Hauptstraße 122 gedoubelt wird. Es war schließlich Monika Wandel, die Frau des Schützenkönigs Uwe Wandel, die erfolgreich den Rathausschlüssel von Bürgermeister Dirk Runge eroberte.

Dieser kam als Vogelscheuche und war damit ebenso passend wie die „Wiever“ zum diesjährigen Motto „In Burscheid levve mer joot im Jecken-Biotop“ verkleidet. Hart ging es zu im Kampf um den Schlüssel. „Den Schlüssel zu deinem Biotop, gib ihn endlich her. Bürgermeister – setz dich besser nicht zur Wehr“, forderten die „Weiber“. Und dieser entgegnete: „Nein! Meinen Schlüssel rück ich nicht raus. Das Jecken-Biotop ist mein Zuhaus“. Doch am Schluss hatten die jecken Wiever natürlich die Nase vorn. „Also gut, ihr habt gewonnen“, lenkte der Bürgermeister schließlich ein und nannte Burscheid ein „jeckes Biotop, wo gern gefeiert wird und das Leben im Lot“ ist: „Aber nur für ein paar Tag`, weil ich üch jecke Wiever so sehr mag.“

Doch Rathausschlüssel-Eroberin Monika Wandel möchte diesen am liebsten bis zum nächsten Rathaussturm behalten. „Na, dann hätte ich ja Urlaub und könnte eine Weltreise machen“, fand Dirk Runge.

Er feierte Premiere: Es war sein erster Rathaussturm als Schlüsselverteidiger. „Wie ein Löwe“ hätte er um diesen gekämpft: „Aber beim nächsten Mal kriegen die Wiever diesen bestimmt nicht“, verhieß er siegessicher.

Party! Die Feierlust nach der Pandemie-Pause war riesig

Und dann hieß es: Party! Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause war die Feierlust riesig und die Stimmung super. Klaus-Peter Mihm alias DJ Mihm mischte beim 15. Burscheider Rathaussturm die Närrinnen und Narren wieder auf. Diese stürmten sofort die Tanzfläche und tanzten beispielsweise zu „Prinzessin“ von den Höhnern oder „Polka, Polka, Polka“ von Brings.

Auch die stellvertretende Bürgermeisterin Stella Ignatz ließ sich Weiberfastnacht nicht entgehen und kam als Gartenmädchen kostümiert. Wie all die Wiever, war auch sie mit Dirk Runges Kampf um den Schlüssel sehr zufrieden – ebenso wie seine Frau Antje.

Das sahen die Schmetterlinge Julia von Tongelen, Fabian Nocon und Marion Kettler genauso. Die Schmetterlingswiever waren schon bei den Rathausstürmen dabei, die tatsächlich im Rathaus stattgefunden hatten. Später wurde der Sturm, weil sich die Zahl der Gäste stetig erhöhte, ins Schützenhaus verlegt.

Erwartet wurde die 14-köpfige Tanzgruppe „Die Traumtänzer“ von Angelika Kasthold. Ebenso wie das Prinzenpaar aus Blecher/Odenthal, Prinzessin Sandra I und Prinz Marco I mit Prinzenführer Gerd Kortschlag, die sich angesagt hatten, wie Stadtsprecherin Ann-Kathrin Gusowski berichtete. Zusammen mit Kollegin Renate Bergfelder-Weiss war sie Mitorganisatorin.

Drei Tage lang hatte der Burscheider Schützenverein sein Domizil dekoriert, erzählte Schützenchef Michael Wehner. Zu sehen waren Frösche, Reiche, Blätter und Blumen – ein echtes Biotop eben. Eine Idee, die Wehners Ehefrau Angelika gehabt hatte. Sie hatte auch das Motto ersonnen.