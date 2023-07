Bücherei schenkt Trinkwasser aus

Wasser und Schatten gibt es in der Bücherei.

Hitzeperioden im Sommer sind keine Seltenheit mehr; der Klimawandel ist da.

Burscheid. Auch wenn der heutige Donnerstag als etwas kühler angekündigt ist. Dann aber zieht die Hitze schon wieder an. Deshalb hat der „Klimapakt Gesundheit“ – dieser besteht aus Ärztekammern, Gesundheitsministerium, Krankenversicherungen, Krankenhausgesellschaft, Deutschem Pflegerat und anderen – gefordert, dass sich die Gesellschaft auf die Folgen einstellt. Um es konkret zu machen, sind Geschäftsleute, Lebensmittel-konzerne und andere Grundversorger dazu aufgerufen, zum Beispiel als Einstieg Sitzgelegenheiten in kühlen Räumen und Trinkwasser anzubieten.

Auch in Burscheid hat man sich dazu Gedanken gemacht. Die Stadtbücherei folgt dem Aufruf des „Klimapakt Gesundheit“ und bietet nun in den Sommermonaten im Rahmen der Öffnungszeiten kühle Sitzgelegenheiten und ein Glas Wasser im Lesecafé oder im schattigen „Lesegärtchen“ im Innenhof des Gebäudes an.

„Gerne kann dabei auch die ein oder andere Zeitschrift gelesen oder im Medienangebot der Bücherei gestöbert werden. Natürlich können auch Bücher und mehr ausgeliehen werden“, unterstreicht Stadtsprecherin Renate Bergfelder-Weiss. Geöffnet ist die Stadtbücherei montags und freitags von 15 bis 18 Uhr, dienstags von 10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr, donnerstags durchgehend von 10 bis 18 Uhr sowie jeden 1. und 3. Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr. -nal-