BTG lässt Teilnehmer alles ausprobieren

Sporttag plus Sommerfest am Samstag.

Burscheid. Für die Burscheider Turngemeinde (BTG) dreht sich ohnehin alles um Sport. Am kommenden Samstag, 19. August, ist das aber in ganz besonderer Weise der Fall, nämlich in geballter Form. Denn dann bittet die BTG zum Familien-Sporttag auf die Anlagen Auf dem Schulberg – in die Halle und auf den Platz.

Ab 14 Uhr stellt der Verein seine Angebote vor. Und die reichen am Samstag von Basket- über Handball bis zu Step Aerobic und Badminton. Ausprobieren ist ausdrücklich erwünscht. Wer etwas entdeckt, was ihm liegt, kann nach dem 19. August auch noch zwei- bis dreimal in die BTG kommen, um unverbindlich alles auszutesten.

Das Mitmachen lohnt sich. An jeder Station kriegen die Aktiven nämlich einen Stempel. Mit drei Stempeln gibt es kostenlos ein Grillwürstchen und ein alkoholfreies Getränk bei der BTG.

Wer mag, kann auch kegeln. Den zeitgleich ist die Kegelbahn in der Halle Auf dem Schulberg geöffnet. Ab 17 Uhr wartet an der Hugo-Pulvermacher-Halle eine Hüpfburg auf die jungen Besucher.

Dort, an der Jahnstraße, geht der Sporttag nämlich in den entspannten und gemütlichen Teil über. Von 18 Uhr an startet dort das Sommer- und Grillfest des Vereins. „Der Vorstand freut sich auf ein zünftiges Zusammensein. Grillwürstchen, Steaks und Getränke gibt es zu zivilen Preisen“, verspricht die BTG in ihrer Einladung. Eingeladen sind alle Vereinsmitglieder und Freunde des Vereins. Falls das Wetter nicht mitspielt, wird die Feier in der Hugo-Pulvermacher-Halle stattfinden. Kulinarische Spenden für das Salat- und Kuchenbuffet werden gerne angenommen, so die BTG. -nal-

Die BTG bittet ihre Mitglieder um vorherige schriftliche Anmeldung (Formulare liegen in der Hugo-Pulvermacher-Halle aus). Anmeldungen sind auch unter Tel. 02174-8105 oder per E-Mail möglich.

info@burscheidertg.de