Brunnenfest lockt am 24. und 25. Juni nach Hilgen

Um den Hilgener Brunnen dreht sich das Fest, das seit 2008 veranstaltet wird. Dieses Jahr startet es am 24. Juni.

„Hilgen lebt“ veranstaltet das Fest seit 2008. Es gibt Musik und Zauberei.

Von Susanne Koch

Burscheid. Das Brunnenfest wird wieder gefeiert. Am Samstag, 24. Juni, und am Sonntag, 25. Juni. Mit der Wiederherstellung des Hilgener Brunnens im Jahr 2008 erhielt Burscheid ein Stück seiner Geschichte zurück. Der ursprüngliche Brunnen, der an der Ecke Kölner Straße, Ecke Witzheldener Straße stand, wurde von Otto Kraus nach dem Ersten Weltkrieg als Ziehbrunnen erbaut. Er hat die Menschen der anliegenden Wohnungen über viele Jahre mit sauberem Trinkwasser versorgt. Schließlich musste der Brunnen dem Ausbau der Witzheldener Straße weichen. 2008 wurde der Ziehbrunnen dann wiederhergestellt.

Die Feierlichkeiten zur Brunneneinweihung – als Höhepunkt der Straßenerneuerungsmaßnahmen an der B51 – waren ein nachhaltiges Erlebnis für Jung und Alt. Seitdem feiert Hilgen jedes Jahr ein Brunnenfest, das aus dem Veranstaltungskalender der Stadt Burscheid nicht mehr wegzudenken ist. Zwei Jahre fiel das Fest in der Corona-Zeit aus, sehr zum Leidwesen aller Hilgener und der Besucher.

Dem Initiativkreis „Hilgen lebt“ gelingt es jedes Jahr aufs Neue, mit Hilfe von Handel und Gewerbe, Vereinen, Schulen und Kindergärten ein attraktives Programm für Jung und Alt zusammenzustellen und damit eine hohe Zahl von Besuchern zum Brunnenfest nach Hilgen zu locken.

The Sixseven spielen auf dem Raiffeisenplatz

Das Fest beginnt am Samstag, 24. Juni, um 19 Uhr mit der Eröffnung. Ab 20 Uhr spielt am Raiffeisenplatz die Gruppe Sixseven wieder ein Open-Air-Konzert. Liebhaber des Brunnenfestes kennen die Gruppe bereits aus vergangenen Jahren.

Gegründet wurde die Rockcover-Band im Jahr 2012. Sie spielen unter anderen: „Stadt met K“ von Kasalla, „Smells Like Teen Spirit“ von Nirvana, „Dream on“ von Amy McDonald und „Painted Black“ von den Rolling Stones. Die Gruppe ist sehr vielseitig. Die Musikerinnen und Musiker laden zum Feiern, zum Mittanzen und Mitsingen ein. Für das leibliche Wohl der Gäste ist übrigens bestens gesorgt.

Am Sonntag, 25. Juni, geht es um 12 Uhr mit einem Frühkonzert der Dabringhauser Musikanten los. Das Repertoire der „DABs“ reicht von original Ernst-Mosch-Arrangements über Egerländer-Kompositionen und bekannten Märschen bis hin zu Notenmaterial der „alten“ Dabringhauser Musikanten, deren Ursprünge bis ins Jahr 1870 reichen. Zahlreiche Hilgener Vereine und Institutionen beteiligen sich wieder am Familientag. Und auch für die Kleinen wird gesorgt sein.

Zauberkünstler Thomas Pascal verzaubert Groß und Klein

Um 15 Uhr betritt Zauberkünstler Pascal Thomas die Bühne. Er ist leidenschaftlicher Zauberkünstler, der immer wieder neue Tricks aus seinem Hut zaubert. Er sagt: „Zauberei ist besonders und exklusiv. Ihr Unterhaltungswert spiegelt sich in den Gesichtern meiner begeisterten Kunden wider.“

Erhard Jäger, Mitglied des Vereins „Hilgen lebt“, sagt: „Wir alle freuen uns schon sehr auf die beiden Tage.“ Jetzt müsse nur noch der Wettergott gebeten werden, an den zwei Tagen fleißig Sonne nach Hilden zu senden.