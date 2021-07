Broschüre gibt Radtourentipps

Aktiv

Zwei Tage auf dem Fahrrad führen aus dem Bergischen bis nach Essen oder Olpe und wieder zurück.

Von Joachim Rüttgen und Anja Wollschlaeger

Die heißesten Sommertage dieses Jahres sind wahrscheinlich vorbei, nun kommt das Fahrrad wieder häufiger zum Einsatz: Für die ausklingende Sommerzeit bietet ein neues Tourenprogramm Anregungen. „Einfach historisch“, „Einfach natürlich“, „Einfach sportlich“ und „Einfach entdecken“ lauten die Titel der vier Touren, die in dem kleinen Heft beschrieben werden.

Kultur und Ausblicke auf Bergische Städte

Sie führen entweder vorbei an zahlreichen Sehenswürdigkeiten, die die Geschichte der Region beleuchten, sie lassen die wasser-, wald- und bergreiche Natur erleben, oder bieten spektakuläre Blicke auf und durch die Städte im Bergischen Land.

Für die Touren, die in der Broschüre beschrieben werden, müssen im Schnitt zwei Tage eingeplant werden, wenn man sie komplett radeln will. Die Broschüre wird auf alle großen Tourismusmessen mitgenommen. Zudem werden die einzelnen Trassenabschnitte beschrieben, so dass auch kleine Touren geplant werden können.

Touren zwischen 40 und 132 Kilometern Länge

Zwischen Essen und Wermelskirchen sowie zwischen Leverkusen und Olpe verlaufen die drei Panorama-Radwege, die mit dem Slogan „einfach bergisch radeln“ gemeinsam vermarktet werden. Dazu gehören der Bergische Panorama-Radweg (132 Kilometer), der Panorama Radweg Niederbergbahn (40 Kilometer) und der Panorama-Radweg Balkantrasse (51 Kilometer).

FAHRRADBUS Von März bis Oktober fährt samstags, sonn- und feiertags der „Bergische FahrradBus“ zwischen Leverkusen-Opladen und Marienheide. Seit 2019 gibt es eine zusätzliche Strecke von Burscheid über Odenthal nach Bergisch-Gladbach. bergischer-fahrradbus.de

Sie liegen zwischen Ruhr, Rhein und Sieg und haben damit Anschluss an den RuhrtalRadweg und den Rheinradweg sowie den Ruhr-Sieg-Radweg.

Damit ist das Bergische auch Besuchspunkt bei längeren, überregional verlaufenden Radtouren. Ermöglicht wird das Marketing der Panorama-Radwege „Einfach bergisch radeln“ durch Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Beschrieben ist auch der Bergische Panorama-Radweg Balkantrasse. Er führt „Aus der Hüggellandschaft des Bergischen Landes zur Tiefebene des Rheins“, heißt es dort. Sie führe durch die Ortszentren von Bergisch Bor n bis Burscheid durch städtisches Leben und ländliches Idyll.

Die Broschüre steht im Internet unter www.einfach-bergisch-radeln.de zum Download bereit.