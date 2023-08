Bodo Jakob verteidigt neuen Bewegungspark in der Innenstadt

Bodo Jakob ist sich sicher: Andere Ideen an der Montanusstraße wären „städtebauliches Desaster“ gewesen.

Burscheid.Der Bewegungsparcours an der Trasse spaltet die Gemüter: Auf der einen Seite steht der Stadtsportverband, der stolz auf das neue Angebot ist, auf der anderen Seite stehen die Anwohner eines Hauses an der Montanusstraße, die in unmittelbarer Nähe der Anlage leben. Sie befürchten eine Lärmbelästigung bei unsachgemäßer Nutzung und die Entstehung eines Szenetreffpunkts. Zu einer Aussprache kam es bislang nicht, bei der Einweihung in der vergangenen Woche ging man sich eher aus dem Weg beziehungsweise nahmen die Anwohner die Einladung des Stadtsportverbands nicht an, sondern blieben auf ihren Balkons und Terrassen.

Nun erinnert der Vorsitzende des Stadtsportverbands, Bodo Jakob, in einem Schreiben an den Bergische Volksboten an die Ausgangssituation und die Art und Weise, wie sich vor rund vier Jahren das nun bebaute Grundstück präsentierte.„Die Planer der Stadt Burscheid haben bei der Aufstellung des Bebauungsplanes für die Entwicklung der Montanusstraße Ost ganz bewusst eine Spiel und Sportfläche ausgewiesen.“ Dort sei nun der moderne Bewegungspark „Burscheid macht fit“ entstanden. „Man stelle sich vor, an dieser zentralen Stelle in der Innenstadt wären rein privat genutzte Gärten entstanden oder, noch schlimmer, ein privater Garagenhof. Welch städtebauliches Desaster für Burscheid wäre das gewesen“, sagt der Vorsitzende des Stadtsportverbands.

Zentral gelegenes Grundstücksei aufgewertet worden

+ So war es vorher: Hier ist der Bewegungspark entstanden. © Bodo Jakob

Unumstritten sei es jedoch gewesen, dass die damalige Situation Ende 2019 so habe nicht bleiben können, unterstreicht Bodo Jakob. „Der damalige Bürgermeister Stefan Caplan hat mit dem Nutzungsvertrag für die alte Bahnbrache eine Möglichkeit gefunden, ein zentral gelegenes Grundstück für die Stadt Burscheid aufzuwerten, ohne damit den städtischen Haushalt und damit die Burscheider Bürgerinnen und Bürger finanziell zu belasten. Eine Win-Win-Situation für alle“, findet Jakob. Der Stadtsportverband wiederum hat die Anlage geplant, für die Finanzierung durch EU-Programm Leader gesorgt und sich verpflichtet, 20 Jahre lang für Instandhaltung der Geräte und für die Pflege des Grundstücks zu sorgen.

„Der Burscheider Sport stellt diese Fläche der Allgemeinheit zur sportlichen Nutzung zur Verfügung. Und zwar nicht irgendwo versteckt in einer Ecke, sondern an zentraler Stelle. In unserer bewegungsarmen Zeit müssen und wollen wir Bewegungsverführungen schaffen und auch sichtbar machen“, erklärt Jakob. Dies dürften selbstverständlich auch die heute noch protestierenden Mieter des ebenfalls neu entstandenen Gebäudes für sich nutzen, sagt der Vorsitzende des Stadtsportverbands, der berichtet, dass es auch positive Resonanz gibt: „Die Menschen der Diakonie-Sozialstation, deren Haus ebenfalls an den neuen Bewegungspark angrenzt, freuen sich jedenfalls riesig, dass sie für sportliche Aktivitäten mal raus können, und das ganz in ihrer Nähe.“

