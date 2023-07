Blühende Säume für Artenvielfalt gesucht

Die Aufgabe von Manuela Thomas von der Biologischen Station Oberberg ist eine Bestandsaufnahme.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Bergisches Land. Aktuell ist Manuela Thomas viel in Hückeswagen, Burscheid und Wipperfürth unterwegs. Die Mitarbeiterin der Biologischen Station Oberberg (BSO) ist Teil des Projekts „Lebenslinien – Blühende Säume für die Artenvielfalt“, das von den Biologischen Stationen in Rhein-Berg und Oberberg zusammen mit einer Förderung des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) ins Leben gerufen wurde. Ebenfalls mit dabei sind die Ortsgruppen des NABU Rhein-Berg-Kreis, die BUND- Ortsgruppe Burscheid und der Bergische Naturschutzverein.

Heimische Pflanzen sind Rückzugsräume und Nahrung

Bei dem LVR-Projekt stehen die begrünten Wegesränder entlang von Straßen im Fokus. „Dabei geht es vor allem um wenig befahrene Straßen und Wirtschaftswege“, erläutert Manuela Thomas. Das Projekt soll der Artenvielfalt dienen, wobei die Aufgabe von Manuela Thomas und ihren Kollegen im Moment eher eine Art Bestandsaufnahme ist. „Wir gehen an zahlreichen Wegrainen und Säumen entlang – möglichst bevor sie von Anwohnern oder dem Bauhof gemäht werden –, um dort nach verschiedenen heimischen Pflanzenarten zu suchen“, erläutert die BSO-Mitarbeiterin. Denn diese hätten für die heimische Kulturlandschaft eine große Bedeutung als Rückzugsräume für Wiesenpflanzen und Nahrungsquelle für Insekten und andere Tiere.

Die Kartierung hat zudem den Zweck, besonders artenreiche und blühende Regionen zu erhalten und zu fördern. „Dafür wird es im Herbst ein Pflegekonzept geben, das optimiert für die jeweiligen Kommunen ist und naturschutzfachlich erstellt wird“, sagt Manuela Thomas. Gerade ist die Projektmitarbeiterin an der schmalen Straße in Voßhagen unterwegs. „Das ist genau die richtige Art von Säumen – nur leider war hier der Bauhof zu schnell mit den Mäharbeiten“, hat sie festgestellt. Dennoch ist ihr noch gelungen, die eine oder andere heimische Pflanze zu entdecken, die noch blühen darf.

„Hier haben wir eine Gewöhnliche Schafgarbe“, sagt sie und deutet auf ein Pflänzchen am Straßenrand hin. Das trägt sie nun direkt in ihr Tablet ein.

„Wir sind neben den Stadtverwaltungen, die die Bauhöfe leiten, auch im Gespräch mit den Landwirten“, berichtet sie. So hat Kreislandwirt Bernd Schnippering aus Wipperfürth betont, dass er froh sei, seinen Beitrag leisten könne, die Artenvielfalt im Bergischen zu fördern. Auch die beiden Bürgermeister von Hückeswagen und Wipperfürth, Dietmar Persian und Anne Loth, freuen sich darüber, dass die Biologische Station Oberberg auf sie zugekommen sei. „Wir sind gespannt auf die Handlungsempfehlungen für die Pflege der Wegesränder, die sich für den Bauhof aus der Kartierung ergeben“, sagt Bürgermeister Dietmar Persian.

Für die Begleitung durch die Biologischen Stationen 2024 und 2025 sei man ebenfalls sehr dankbar. Ganz explizit sind auch Anwohner aufgerufen, sich am Projekt zu beteiligen. Wer in seiner Nachbarschaft entsprechende Säume kennt, wo etwa noch Margeriten, Flockenblumen, Wiesen-Witwenblumen oder der selten gewordene Thymian blühen, kann sich per E-Mail an Manuela Thomas wenden. thomas@bs-bl.de

biostationoberberg.de