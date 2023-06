Bilder wecken Fantasie der Betrachter

Ausstellung im Rathaus heißt „Korrespondenzen“ und lebt vom Austausch.

Von Peter Klohs

Burscheid. Die Ausstellung, die am Freitagabend durch den Burscheider Bürgermeister Dirk Runge in den Räumlichkeiten des Rathauses eröffnet wurde, sollte eigentlich im März 2020 stattfinden. „Das wurde aber nichts“, stellte Runge fest. „Wir alle wissen, warum.“ Corona habe mehr zum Erliegen gebracht als den Kulturbetrieb.

„Korrespondenzen“ ist die Ausstellung von Vera Leweke und Wolfgang Schumacher übertitelt. Die 1963 in Bonn geborene Leweke, aktuell Geschäftsführerin des Kulturvereins Burscheid und der sechs Jahre ältere Wolfgang Schumacher teilen sich die zweite und dritte Etage des Burscheider Rathauses mit ihren Werken, die in der Tat sehr unterschiedlich sind. Daher macht eine „Korrespondenz“ Sinn.

Ellen Loh-Bachmann, die sich als Künstlerin Eloba nennt, sprach nach dem Bürgermeister die einführenden Worte zur Ausstellung. Die im Ausstellungstitel angesprochene Korrespondenzen sollten, so Eloba, auf alle Beteiligten übergehen. Auch die Betrachter der Bilder seien damit gemeint. Denn wie der Bürgermeister zu Recht gesagt hatte: Das Geheimnis der Kunst ist es nicht, Dinge zu suchen, sondern sie zu finden. „Vera Leweke“, so die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Leverkusener Künstler Eloba, „gibt in ihren Bildern Hinweise, ohne die Fantasie der Betrachter abzuschrecken. Das Gegenteil ist der Fall: Sie wird geweckt.“ Dass diese Worte richtig sind, beweisen die vier Leweke-Bilder ihrer Vier-Jahreszeiten auf das Deutlichste.

Nähe zum Abstrakten beider Künstlerin

Sie zeigen vier Ansichten des gleichen Tals zu unterschiedlichen Jahreszeiten: Das freundliche Frühlingslicht, das im Sommer satt, im Herbst düster und im Winter gleißend geworden ist, zeigt blätterlose Bäume, teils abstrahiert – und ein wenig unheimlich. Man denke sich das Wesen aus, das gleich durch die skelettartigen Bäume schleichen könnte. Das Kopfkino läuft auf Hochtouren.

Ohne Frage ist die Nähe zur Abstraktion bei Leweke vorhanden, werden jedoch selten überschritten. Der Lichteinfall ist ihr wichtig, desgleichen eine positive Ausstrahlung ihrer Werke. In der zweiten Rathausetage hängen farblich duochrome Bildnisse, Schwarz-Weiß-Studien, eine Mixtur aus Makroblicken auf Pflanzenteile, Canyons, Gebirgsausschnitte. Um so höher man in der Ausstellung – und im Rathaus – kommt und die Bilder betrachtet, umso farbiger werden diese, lebensfroher, teils mit deftiger Farbgebung mit einem beinahe dreisten Violett.

Die Kunstwerke von Wolfgang Schumacher zeigen oft Architektur, gerne auch in Ansätzen. Die Werke korrespondieren mit der dunklen Welt (Dartmoor) und auch mit der hellen (Köln).

Die verschiedenen Stadtlandschaften, die teils durch die Farbwahl des Rahmens ihre Wirkung gleichsam verdoppeln, sind nach Fotografien entstanden, die Schumacher selbst angefertigt hat und eventuell vorkommende „Fehler“ bewusst belässt. Dem Künstler ist im Gegensatz zu seiner Ausstellungspartnerin Farbe weniger wichtig als ein schwarzer Strich, den er als Freisteller, aber auch als Betonung und Begrenzung einsetzt. Künstlerische Korrespondenz.

Die Ausstellung kann von allen Interessierten bis zum Jahresende zu den üblichen Öffnungszeiten im Burscheider Rathaus angesehen werden.