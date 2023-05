BfB beklagt den Zustand der Wanderwege

Stadt hat Kontakt zur Landesforstbehörde gesucht.

Wald und Wanderwege waren dem Bündnis für Burscheid (BfB) ins Auge gefallen. Denn schließlich, wie die Fraktion in einem Schreiben an Bürgermeister Dirk Runge ganz richtig anmerkte, hat die Wandersaison begonnen. Und die zieht auch Auswärtige ins Bergische.

„Als zentrales touristisches Angebot in Burscheid gelten die Wanderwege, die rund 150 Kilometer auf unserem Stadtgebiet umfassen“, hebt der Fraktionsvorsitzende Michael Baggeler hervor. Sie werden auch auf der städtischen Homepage beworben. Baggeler weist darauf hin, dass dieses Angebot derzeit aber nur zum Teil zur Verfügung stehe.

Es wurden viele Fichten mit Borkenkäferbefall gefällt

„Bekanntlich wurden in etlichen Waldbereichen im Stadtgebiet Bäume, vor allem Fichten, die in Folge von Trockenheit und Borkenkäferbefall abgestorben waren, durch Forstunternehmen gefällt und zumindest zum Teil abtransportiert. Die Notwendigkeit dafür steht außer Frage. Jedoch: Die Waldwege, sprich Wanderwege, wurden durch das schwere Gerät in erheblichem Maße beschädigt, wenn nicht sogar zerstört“, schreibt Michael Baggeler dem Bürgermeister. Und bat um Antworten zum Stadtentwicklungsausschuss, der kürzlich tagte. Die Fragen des Bündnis für Burscheid: „Wer ist für die Wiederherstellung der Wanderwege verantwortlich? Gibt es ein Zeitfenster, in dem die Wiederherstellung zu erfolgen hat? Hat die Verwaltung einen Überblick über die geschädigten Wege, die sich zum Teil – beispielsweise der sogenannte Verschönerungsweg bzw. frühere Trimm-Dich-Pfad im Murbachtal – in städtischem Eigentum befinden?“ Auch Reitwege seien teilweise durch gefällte und nicht abtransportierte Bäume nicht nutzbar, betont das BfB.

„Menschen dürfen den Wald betreten. So will es das Bundeswaldgesetz.“

Der Beigeordnete Marc Baack hatte zwar Antworten mit in den Sitzungssaal des Rathauses gebracht, aber nur eingeschränkte. Denn: „Bei den Beispielen, die Sie uns genannt haben, handelt es sich nicht um offizielle Wanderwege“, wandte er sich an die BfB-Fraktion. Vielmehr seien es Trampelpfade, die durch regelmäßige Nutzung entstanden seien: „Die Menschen dürfen den Wald ja betreten.“ Denn der Wald ist für alle da. Er ist nicht eingezäunt, selbst wenn er in Privatbesitz ist. Jeder darf einen Wald betreten, zum Zwecke der Erholung. So will es das Bundeswaldgesetz.

„Das hebt natürlich nicht die Pflicht des Eigentümers auf, sich darum zu kümmern“, betonte Baack. Die Stadt habe in diesem Fall nicht das Recht, sich darum zu kümmern: „Wir haben den Kontakt zur zuständigen Landesforstbehörde gesucht.“ Diese sei derzeit mit anderen Arbeiten beschäftigt, habe aber die Wiederherstellung zugesichert. „Das heißt, ich weiß nun, dass die Furchen begradigt werden; ich weiß bloß noch nicht, wann“, sagte Baack.