Bewohner freuen sich auf den wichtigsten Tag

Im Evangelischen Altenzentrum ist Heiligabend viel los: Gottesdienst, Musik und Feier.

Von Nadja Lehmann

Heiligabend. Heute. „Es ist der wichtigste Tag im Jahr. Für die Bewohner ganz sicher, für viele Mitarbeiter auch“, sagt Birgit Hoferichter. Seit 20 Jahren ist sie in Burscheid tätig, leitet das Evangelische Altenzentrum Luchtenberg-Richartz-Haus. Am heutigen 24. Dezember wird sie kaum zur Ruhe kommen, sondern wird treppauf, treppab unterwegs sein. Wird die Wohngruppen besuchen, mit den Angehörigen sprechen, wird den Posaunenbläserchor begrüßen und die Weihnachtsbäume auf allen Etagen inspizieren. Sieben große gibt es: im Restaurant und im Aufenthaltsraum sowie in den Wohnbereichen. „Und noch viele kleine stehen bei den Bewohnern“, verrät Birgit Hoferichter.

Wer befürchtet, Weihnachten im Altenheim könnte eine trostlose Angelegenheit sein, wird Auf der Schützeneich 6 eines Besseren belehrt. Birgit Hoferichter begibt sich heute gern auf ihre ausführliche Runde. „Es ist besonders schön und berührend, alle zu treffen“, sagt sie. Denn das Haus ist voll und brummt lebendig in allen Winkeln und Ecken: Angehörige besuchen die Bewohner, es gibt Programm und Musik. „Es sind mehr Mitarbeiter im Haus als sonst“, sagt Birgit Hoferichter.

Der heutige Tag beginnt vormittags um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst. Weil´s besonders festlich werden soll, wird der Posaunenbläserchor erwartet. Gottesdienste gibt es das ganze Jahr über; evangelische und katholische Kirche wechseln sich dazu ab. „Das ist ein gutes tragfähiges Miteinander“, sagt Hoferichter. Sie freut sich über diese Tradition in Burscheid, „wo man gut zusammen kann“: „Weihnachten geht uns alle an.“ Glaube spielt auch unter der Woche eine Rolle: Von Montag bis Freitag gibt es eine Andacht, bei der sich Theologen und Mitarbeiter des Sozialen Dienstes abwechseln.

Leiterin weiß sich unterstützt durch ein gutes Team

Ein gutes ökumenisches Miteinander, ein gutes Miteinander herrscht aber auch im Haus: Birgit Hoferichter weiß sich getragen von einem guten Team; sagt selbst: „Das ist das A&O.“ Nur dieses Miteinander macht die liebevollen Extras möglich, die Weihnachten eine Rolle spielen: So erhält jeder Bewohner ein Geschenk, das zuvor Pfleger und Betreuung ausgesucht, besorgt und eingepackt haben. „Die Geschenke liegen unter dem Weihnachtsbaum und sind Teil der Feier“, sagt Hoferichter. Musik gehört wie Gesang dazu: Die Kantorei schaut ebenso gerne vorbei wie Kantorin Silke Hamburger und der CVJM-Posaunenchor.

Dieses Miteinander sorgt dafür, dass alle Weihnachten genießen können. Diejenigen, die einsam sind. Diejenigen, die bettlägerig sind. „Es ist leichter, wenn man sich mitteilen kann“, ist die Leiterin überzeugt. Und das vertritt sie auch nach außen, will ihr Altenzentrum als Teil der Stadt verstanden wissen und seine Bewohner nicht als vergessen.

NACHBARSCHAFTSZENTRUM PROGRAMM Täglich ab 12 Uhr gibt es einen Mittagstisch, zu dem auch Nicht-Bewohner willkommen sind. Jeden Mittwoch trifft sich der Hauschor zu seiner Probe (15.30 Uhr); der Handarbeits- und Bastelkreis jeden Montag (14.30 Uhr). Die Cafeteria ist von Dienstag bis Donnerstag, Samstag und Sonntag geöffnet (15-17 Uhr). Willkommen sind Besucher im Skulpturenpark des Sinnesgartens, an dem man verschiedene Stationen ablaufen kann – wie Eule, Lebensbaum, Mosaikbank. Das Evangelische Altenzentrum ist Nachbarschaftszentrum, ein Projekt im Rahmen der Zukunftsinitiative Burscheid.

„Wir sind ein offenes Haus“, bekräftigt Martina Boden, die für Altenzentrum und Stadtverwaltung arbeitet und ebenso wie Hoferichter diese „normalen Begegnungen“ schätzt. Wenn die Burscheider zum Beispiel einfach durch den schönen Park gehen. Oder die Angebote des Hauses nutzen, wie den Mittagstisch. „Wir sind schließlich Nachbarschaftszentrum“, sagt Boden. Sinnbild fürs offene Haus war, als Hoferichter das eiserne Tor und die Zäune entfernen ließ. „Wir wollen Begegnung“, sagt sie. Aus dieser Überzeugung heraus entstand der Adventmarkt mit Verkaufsständen und Tombola.

Leben herrscht auch durch die 18 Kurzzeitplätze im Haus. „Es ist manchmal wie im Hotel“, schmunzelt Hoferichter. Und die Autokennzeichen vor dem Haus kommen aus ganz Deutschland, aus Hamburg ebenso wie aus dem Süden.

Am 1. und 2. Feiertag bleibt der Geist der Weihnacht im Altenzentrum erhalten: Mitarbeiter des sozialen Dienstes bieten ein Programm an.