Berufskolleg: Burscheid votiert für Neubau

Standort Opladen ist sanierungsbedürftig: Seit 1963 gibt es den Zweckverband mit Leverkusen, Langenfeld, Leichlingen, Monheim.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Das Berufskolleg Opladen (BKO) ist in die Jahre gekommen; erbaut wurde es schließlich schon 1968 an der Stauffenbergstraße. In diesem konkreten Fall sind die Opladen-Leverkusener Belange auch eine Angelegenheit der Stadt Burscheid. Denn diese Partnerschaft ist noch älter als das Gebäude: Seit dem 1. April 1963 bildet Burscheid mit Leverkusen, Leichlingen, Langenfeld und Monheim den Zweckverband der berufsbildenden Schulen Opladen – dem heutigen Berufskolleg.

Jetzt war dazu der Stadtrat gefragt. Denn Leverkusen plant eine Frischzellenkur für das Gebäude. Es sei, so die Einschätzung der Leverkusener Verwaltung, „massiv sanierungsbedürftig“. Und in der Nachbarstadt sind die Pläne schon sehr konkret und auch durch die Politik schon abgesegnet: Leverkusen will auf eine Sanierung des alten Standorts verzichten und stattdessen lieber neu bauen – in der Bahnstadt. Auch Langenfeld hat schon sein Okay gegeben; am Dienstagabend schloss sich nun Burscheid einstimmig an.

„Das ist ein ehrgeiziges Unterfangen“, befand Michael Baggeler. „Das wird unseren Haushalt stark belasten.“ Gleichwohl sah der Fraktionsvorsitzende des Bündnis für Burscheid (BfB) keine Alternative: „Man muss an die Schülerinnen und Schüler denken. Sie haben das Recht darauf, ihre schulische Laufbahn reibungslos zu absolvieren. Bei einer Sanierung im Bestand hätten sie eine schlechte Karte gezogen.“ Zumal eine Auslagerung in Container aufgrund der Ausbildungsfächer nicht möglich sei. Ähnlich hatte das Bürgermeister Dirk Runge eingestuft, der für die große Lösung warb: „Bei einer Sanierung im Bestand ist die Gefahr groß, dass Unwägbares zum Vorschein kommt.“ Das hat die Stadt mit dem Haus der Kunst schließlich am eigenen Leib erfahren.

Deshalb votierten die Politiker für die sogenannte „Variante B“: Der Rat sprach sich für ein neues Schulgebäude in Bahnhofsnähe und für den den Bau einer Dreifach-Sporthalle auf dem Schulparkplatz Rennbaumstraße aus – vorbehaltlich einer Lösung der Finanzierungsfrage sowie der Regelung des Mehraufwandes für die Profilierung. Er könne zum Thema Finanzierung aktuell nichts Neues sagen, sagte Dirk Runge im Stadtrat. Bislang orientiere sich die Umlage zu 50 Prozent nach Wirtschaftskraft und zu 50 Prozent nach Anzahl der Schüler. Wie der Debatte zu entnehmen war, stellt die Stadt Monheim das in Frage und will sich mehr an der Schüleranzahl orientieren.

„Wir sind jetzt in die Gespräche eingestiegen und haben eine gute Verhandlungsposition“, unterstrich Runge. Burscheid hat in den letzten fünf Jahren rund 260.000 Euro jährlich Verbandsumlage gezahlt. Bei einem Neubau würden nach aktueller Kostenschätzung 743.540 Euro hinzukommen: So listet es die Beschlussvorlage auf.

Zur bereits erwähnten Profilierung: Sie empfahl ein externer Berater (Dr. Garbe, Lexis & von Berlepsch – Beratung für Kommunen und Regionen), nachdem der Leverkusener Rat 2012 eine Berufsschulentwicklungsplanung für das BKO beschlossen hatte. Die Profilierung führt dazu, dass Bildungsgänge verschiedener Schulträger umverteilt werden. Vorgesehen ist, dass am BKO die technische Profilbildung erfolgt. Dies hat jedoch zur Folge, dass aufwendig eingerichtete Räume (Autowerkstatt, Schreinerei etc.) vorgehalten werden müssen. Auch darüber müssen sich die Städte verständigen.

Das Berufskolleg Opladen bietet derzeit Vollzeit- und Teilzeitunterricht in vier Fachbereichen an: Ausbildungsvorbereitung, Gesundheit und Soziales, Technik, Wirtschaft. Am BKO arbeiten rund 130 Lehrerinnen und Lehrer, das Kolleg zählt rund 2.100 Schülerinnen und Schüler. Hinzu kommen Referendarinnen und Referendare, Sekretärinnen, Hausmeister und Reinigungsfachkräfte.

Während neu gebaut werde, könne der Schulbetrieb an der Stauffenbergstraße ungestört weiterlaufen: „Für Leverkusen bietet sich durch einen Berufskollegneubau eine einmalige, große Chance, die Bildungsqualität am hiesigen Bildungsstandort maßgeblich zu verbessern, ein bedeutsames Technikzentrum zu werden und somit dem Fachkräftemangel nachhaltig entgegenzuwirken“, heißt es aus der Verwaltung der Nachbarstadt.