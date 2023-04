Bernadette Klein: Sie ist Ansprechpartnerin für Menschen mit geistiger Behinderung

Die Kontakt-, Koordinierungs- und Beratungsstelle (KoKoBe) ist für Menschen mit geistiger Behinderung zuständig. Was die Beratungsstelle leistet und wo sie helfen kann.

Von Susanne Koch

Burscheid. Russland hatte gerade die Ukraine überfallen, da wurde Bernadette Klein, Leiterin der Kontakt-, Koordinierungs-, und Beratungsstelle (KoKoBe), von der Lebenshilfe gefragt, ob sie nicht einen Vortrag darüber in der Werkstatt für Behinderte halten könnte. Es herrsche sehr viel Unsicherheit und Angst. „Mit dem Kriegsgeschehen kenne ich mich natürlich gar nicht aus, aber ich konnte mir die Angst vorstellen, die viele Menschen mit geistigem Handicap entwickelt hatten. Also sagte ich zu.“

Und es sei richtig gewesen. In einfacher Sprache habe sie erklärt, was in der Ukraine geschieht. „Am Ende habe ich gemerkt, dass es den Menschen geholfen hat, überhaupt einmal darüber sprechen zu können und Ängste auszudrücken.“ Auch Menschen mit schwerer geistiger Behinderung hätten ihre tiefen Ängste und Bedenken mitteilen können.

Bernadette Klein leitet die KoKoBe im Rheinisch-Bergischen Kreis Nord. „Ich bin zuständig für Burscheid, Wermelskirchen und Leichlingen.“ Mit rund 120 betroffenen Menschen – meist über einen längeren Zeitraum – kommt Bernadette Klein bei ihren Beratungen im Jahr in Kontakt. „In diesem Jahr werden es aber auf jeden Fall schon mehr sein“, sagt sie. „Ich hatte jetzt in den drei Monaten so viel Kontakt wie sonst in einem halben Jahr.“

Bernadette Kleins Aufgabengebiet ist vielfältig. „Ich berate Menschen mit geistigem Handicap, aber auch Eltern, Geschwister und Freunde und auch Personen, die Menschen mit Behinderungen unterstützen zu den unterschiedlichsten Themen.“

Ein sehr wichtiges sei Wohnen. „Im Gegensatz zu früher, wo viele geistig-behinderte Menschen erst aus der elterlichen Wohnung auszogen, wenn die Eltern, meist Mütter zu alt geworden oder gar schon gestorben waren, ist es heute üblich, dass junge Menschen meist mit Anfang 20 nach einer geeigneten Wohnform suchen.“ Viele suchten nach Wohngemeinschaften in Betreutem Wohnen. „Viel schwieriger ist es heute in einer besonderen Wohnform, früher Wohnheim genannt, unterzukommen, da werden Plätze meist nur frei, wenn jemand gestorben ist.“

Ein weiteres wichtiges Thema sei Arbeit. „Ich bin jetzt schon seit 2012 bei der KoKoBe und habe seitdem die meisten Arbeitsbereiche kennengelernt und kann die Menschen ja auf jeden Fall auch weiter an andere Beratungsstellen weiterverweisen“, sagt Bernadette Klein.

Was immer noch viel zu wenige wissen, der LVR zahlt allen Menschen mit geistiger Behinderung 30 Euro im Jahr für Freizeitaktivitäten, beispielsweise als Zuschuss fürs Kino oder den Fußballverein. Die Kontakt-, Koordinierungs- und Beratungsstelle ist nämlich auch zuständig bei Fragen zur Freizeitgestaltung. „Wir erstellen den vier Mal im Jahr erscheinenden Veranstaltungskalender Gemeinsam“, sagt die Sozialarbeiterin mit sehr großer und vielfältiger Berufserfahrung. „Und der liegt beispielsweise bei uns, aber auch in anderen Institutionen aus, die von Menschen mit einer Behinderung genutzt werden.“

Bernadette Klein wird immer wieder gebeten, Vorträge für Menschen mit geistigem Handicap zu halten. Ein wichtiges Thema sei die Sexualität. „Heute leben die Menschen viel freier, und sie möchten sich gerne ausprobieren, ihnen fehlt aber oft das Wissen darüber, wie sie es denn richtig anstellen können“, sagt die 57-Jährige.

Sie halte die Vorträge meist mit Floris Bottinga von Pro Familia zusammen. Als Mann und Frau könnten sie den geistig-behinderten Menschen so viel erklären und ihre Fragen beantworten. „Frauen mit geistiger Behinderung werden auch schwanger“, sagt Bernadette Klein. „Wenn die Eltern das Kind selbst aufziehen möchten, müssen eine Menge Menschen drauf schauen und sich einverstanden erklären.“

Das Jugendamt, der LVR, eine Familienhilfe, die Kreishebamme um nur einige zu nennen. „Die Familien werden eng begleitet.“ Heute sei es nicht mehr der Automatismus, dass das Kind aus der Familie raus muss. „Aber der Schutz und das Wohlergehen des Kindes steht an erster Stelle.“

Sie könne noch unendlich lange weitererzählen. „Wichtig ist, dass Menschen mit einem geistigen Handicap ernst genommen werden, das man ihnen zuhört und ihnen auf Augenhöhe begegnet.“

Sie seien oft langsamer als der so genannte normale Mensch und drückten sich anders aus, aber sie verstünden die Welt schon richtig. „Heute gibt es beispielsweise Menschen mit einem Down-Syndrom, die spielen in Kinofilmen mit.“

Hintergrund: KoKoBe

Die KoKoBe ist für Menschen mit geistiger Behinderung zuständig sowie deren Eltern, Geschwister und Freunde, aber auch Betreuer können Fragen stellen. Für die KoKoBe sind die Wünsche und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung besonders wichtig. Die KoKoBe gibt Informationen über verschiedene Freizeitangebote. Und die KoKoBe berät zu den Themen Wohnen, Arbeiten, Freizeit und hilft bei Ämter- und Behördengängen. Die KoKoBe unterliegt der Schweigepflicht.

Adresse: KoKoBe Burscheid, Montanusstraße 8, E-Mail: kokobe-burscheid@lvr.de; Tel.: 0 21 74/8 96 59 55. www.kokobe-rbk.de